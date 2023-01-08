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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون يتقدم على طلائع الجيش بهدف نظيف في الشوط الاول

المقاولون العرب
المقاولون العرب

انتهي الشوط الأول  من مباراة طلائع الجيش ضد المقاولون العرب بتقدم الأخير بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري.

تقدم المقاولون العرب في الدقيقة الرابعة بركلة الجزاء عن طريق أحمد علاء، بعدما وضع الكرة على يمين عمر رضوان حارس مرمى الطلائع.

وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من:-

محمود أبو السعود في حراسة المرمى

أحمد الشيمي وفاروقا وأحمد علاء وعمر فايد في الدفاع.

أحمد أبو عجيلة ومحمد هاني تريكة وعبد الرحمن جبنة ومحمد مجلي في الوسط 

أحمد عيد وامادو نياص ومحمود فهمي في الهجوم.

بينما خاض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :-

عمر رضوان في حراسة المرمى.

محمد فتح الله، أحمد زولا، أحمد متعب، محمد سمير في الدفاع.

 اسلام محارب، عبدالرحمن شيكا، محمد دياب في الوسط، خالد قمر، كريم طارق

 أحمد سمير في الهجوم.

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