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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سيارة نقل محملة بـ 58 طن أرز تمويني مخالفة لخط السير

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا ووكيل وزارة التموين

تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا  الإجراءات التي اتخذتها مديرية التموين ومباحث التموين، حيال سيارة نقل بمقطورة تم ضبطها بمركز أبو قرقاص محملة بـ 58 طن أرز تمويني كانت قادمة من إحدى محافظات الوجه البحري.


وذلك استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة كافة القطاعات الخدمية، والحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بجميع مراكز ومدن المحافظة، الى جانب الاستمرار في تنظيم الحملات التموينية.

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وكذلك تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة.

وجه نائب المحافظ، وكيل وزارة التموين، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السيارة، والتي تبين مخالفتها لخط السير الخاص بها.

ضبط سيارة محمله بارز تمويني 

وأكد الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ استمرار جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بأي محاولة لاستغلال المواطنين، واحتكار السلع وتعطيش الأسواق، من خلال تكثيف الحملات التموينية والرقابية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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