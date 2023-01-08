صنعوا تاريخ النادي.. مرتضى منصور يرحب بنجوم الزمالك القدامى في حفل الرعاية

رحب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بنجوم القلعة البيضاء القدامى الذين حضروا اليوم للمشاركة في مؤتمر الإعلان عن الراعي الرسمي الجديد للنادي.



وقال المستشار مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي: "أرحب بنجوم الزمالك الذين صنعوا تاريخ النادي، وهم أحمد عبدالحليم، محمود الخواجة، جمال عبدالحميد، عصام مرعي، حمادة عبداللطيف، طارق يحيي، عبدالحليم على، عادل المأمور، أيمن عبدالعزيز، شيكابالا، عمر جابر، أمير عزمي، خالد الغندور، نادر السيد، هاني عبادة، حازم إمام، ويحيي نبيل".



أضاف المستشار مرتضى منصور: "تحيه لهؤلاء النجوم الذين صنعوا تاريخ نادي الزمالك أجيال ورا أجيال ، وأرحب بهم في حفل راعي الزمالك الجديد".