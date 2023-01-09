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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صناع الخير: التحالف الوطني ساهم في بناء قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجا.. فيديو

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

قال مصطفى زمزم٫ رئيس مجلس أمناء صناع الخير٫ إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهم في بناء قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجا.

 

وأضاف مصطفى زمزم٫ رئيس مجلس أمناء صناع الخير٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار”٫ المُذاع عبر فضائية “النهار”٫: “الفترة المقبلة سيشهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضم عددا من المؤسسات الجديدة”.

 

وأشار: "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان حلم للتنسيق بين الجمعيات النشطة في الدول المصرية”٫ موضحا: “هناك عددا من المؤسسات الخيرية الكبيرة التي تمتلك مستشفيات كبيرة بتعاون مع الدول الأجنبية”.
 

صناع الخير التحالف الوطني مصطفى زمزم٫ رئيس مجلس أمناء صناع الخير التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجا

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