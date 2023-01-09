كلية الحقوق جامعة القاهرة توجه تنبيها مهما لطلاب الدراسات العليا

وجهت كلية الحقوق جامعة القاهرة، تنبيها مهما لجميع طلاب الدراسات العليا بالكلية قسمي الماجستير والدكتوراه، بشأن طباعة الرسائل بمطبعة الكلية .

واوضح الكلية انه قد تقرر أن يلتزم الباحث شخصيًا دون وسيط بمتابعة طباعة رسالته بمطبعة الكلية وباتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات المتعلقة بمناقشة رسالته وإيداع نسخها بالكلية والجامعة وفقًا للضوابط المقررة لذلك.

واضافت أن في حالة عدم التزام الباحث بالضوابط المقررة لطباعة وإيداع الرسائل سوف يؤدي ذلك إلي مساءلته طبقًا للنظام المقرر لذلك بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، كما انه يخضع كل موظف أو عامل يخالف الضوابط المقررة لطباعة وإيداع الرسائل إلى المساءلة التأديبية فضلًا عن صور المسائلة القانونية الأخرى حال تحقق شروطها.

وعلى جانب آخر كان تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرا حول حصاد الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري والتحول نحو اللامركزية في الإدارة خلال 2022، مشيرا إلى أن الجامعة حققت الخطة التدريبية بنسبة 100% لتنمية مهارات وقدرات الجهاز الإداري بالجامعة ورفع كفاءتهم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكد التقرير، نجاح جامعة القاهرة في خلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق أهداف ورؤية الجامعة لتطوير العمل وتحسين الأداء الإداري وزيادة الإنتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.

وأضاف التقرير أن جامعة القاهرة حققت الإصلاح الإداري وذلك من خلال التحول إلى اللامركزية في العمل داخل الجامعة لسرعة الأداء وفقا لمتطلبات الجودة الإدارية، وبما تسمح به القوانين واللوائح لرفع كفاءة الأداء الإداري، والقضاء على الروتين ومقاومات تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية.