ذهب عيار 18.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت بفستان كلاسيك أتسم باللون الأسود الشفاف المزين بنقوشات الورد ذا اللون الأحمر وحمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana.

تزينت ياسمين صبري بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات الأنيقة والفخامة التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

لكن لفتت ياسمين صبري الأنظار في الصور بساعة يد من ماركة كارتييه "بانثر دي كارتييه" متوسطة الحجم مقاس ٣٧x٢٧مم كوارتز، جسد الساعة مصنوع من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط مع اطار مثبت، مينا من اللون الفضي مع علامات رومانية، عقارب من اللون الأزرق و اسوار من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط.



قد بلغ سعر ساعة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها ٢٢،٨٠٠ دولار أمريكي، أي ما يقرب من 700 ألف جنيه مصري، ما أثار الدهشة بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.