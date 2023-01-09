قصة فنانة لبنانية ارتبط بها وديع جورج وسوف لسنوات طويلة.. فيديوجراف

رحيل وديع نجل الفنان الكبير جورج وسوف كلن بمثابة صدمة لوالديه وسبب حالة من الحزن في الوسط الفني لما خلفه من ألم شديد للفنان الكبير جورج وسوف.

أبو وديع مر بحالة نفسية سيئة كانت واضحة عليه خلال مراسم العزاء التي غلفها البكاء والحزن أثناء استقباله اسرته والفنانين الذين قدموا واجب العزاء.

إلا أنه في خضم تلك الحالة انتشرت قصة العلاقة التي ربطت وديع جورج وسوف بالفنانة اللبنانية رولا الشامي والتي استمرت بينهما فترة طويلة.

وفي الفيديو جراف التالي نكشف تفاصل قصة الحب التي جمعت وديع جورج وسوف ورولا الشامي.