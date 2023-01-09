برلماني: معارض السلع الغذائية "أهلا رمضان" بالمحافظات تضبط الأسواق والأسعار

أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بالاستعدادات المبكرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير كافة السلع خلال شهر رمضان المبارك من خلال إنشاء ركن بكل مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية تحت مسمى أهلا رمضان ‏بتخفيضات تتراوح بين الــ 25% إلى 30%، إلى جانب الشوادر التي ‏شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة، إضافة إلى معارض مبادرة كلنا واحد التي تطلقها وزارة الداخلية مؤكداً أن هذه المعارض تساهم في توفير السلع الغذائية بأسعار عادلة لتخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعلن " أمين " فى بيان له اصدره اليوم بيانات للدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية من خلال قيام الوزارة بتجهيز 50 معرضا بالتعاون مع الغرفة التجارية، والمشاركة في 66 معرضا بالمحافظات مقترحا على الدكتور على المصليحى استمرار هذه المعارض طوال العام مع توفير سيارات ومعارض متنقلة طوال العام لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة والوصول للمناطق النائية بالمحافظات للمساهمة في تخفيف العبء عن الأهالي.

وأكد النائب أشرف أمين أن توفير هذه المعارض طوال العام بهذه الأسعار المخفضة يقضي على جشع التجار والمحتكرين ويخفض من معدلات التضخم ويسيطر على الأسواق ويواجه ظاهرة احتكار السلع لتعيش الاسواق ثم بيعها باسعار مرتفعة مطالباً من جميع الأجهزة الرقابة باحكام الرقابة على الأسواق والأسعار.

كما طالب النائب أشرف أمين من جميع المحافظين مساندة الجهود الكبيرة من الدكتور على المصليحى من خلال قيامهم وباستمرار بجولات مفاجئة على الاسواق وضبط جميع المخالفين وتقديمهم للمحاكمات العاجلة للقضاء على ظاهرتي ارتفاع الاسعار واحتكار السلع ، مؤكداً اهمية التوسع فى اقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الإستراتيجية اليومية للأسر المصرية بأسعار مخفضة.