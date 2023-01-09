انطلاق الدورة الأولى لصالون الفنون التشكيلية الصغيرة بالمركز الثقافى في طنطا

فى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بحركة الفن التشكيلى بمحافظات مصر، انطلقت أمس فعاليات الدورة الأولى لصالون الفنون التشكيلية الصغيرة ٢٠٢٣ بالمركز الثقافي بطنطا.

بدأت الفعاليات بإفتتاح معرض لجميع الفنانين المشاركين حيث حوالى ١٣٠ عمل فنى متنوع فى الاتجاهات الفنية المتعددة فى النحت والخزف والنسيج والتصوير والمشغولات الخشبية والمعادن وغيرها من الفنون بمشاركة مايقرب من ٩٠ فنان تشكيلي من مختلف المحافظات.



وذلك بحضور الدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء بطنطا سابقا، والأديب جابر سركيس مدير عام ثقافة الغربية والأستاذ الدكتور الفنان والخزاف سعيد عبد الغفار العنانى استاذ الخزف ورئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا كضيف شرف الصالون، وأعضاء لجنة التحكيم والمشكلة من الفنان الدكتور حسان رشيد عبد العزيز استاذ الخزف وقائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا، ورئيس لجنة التحكيم، والفنان الدكتور عبد الواحد عطية عبد الواحد استاذ النحت ووكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب سابقاً جامعة طنطا، والفنان الدكتور محمد فتحى القاضى استاذ التصميم بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، الفنان الدكتور نبيل مدحت الغمرى

رئيس قسم الوسائط المتعددة بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام ، والفنانة الدكتورة أميرة محمد علم الدين مدرس الأشغال الفنية بكلية التربية النوعية - جامعة أسيوط.

كما توجه الفنان الدكتور وليد رجائى مدرس أشغال الخشب بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط، والفنان الدكتور حسن طه أستاذ التصميم الزخرفى بكلية التربية النوعية جامعة طنطا إلى إدارة المركز لتذليل كافة العقبات وتوفير كل الدعم والرعاية لجميع فعاليات الصالون.

الجدير بالذكر أن تستمر فعاليات حتى ١٩ من يناير الجارى وتتنوع الفعاليات بين الورش الفنية المجانية لرواد المركز منها ورشة لتعلم فنون الخيوط الوترية وورشة أخرى للنحت على الفوم واخرى للرسم الطبيعة وغيرها من الورش الفنية خلال فترة الصالون.