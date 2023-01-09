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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التحالف الوطني للعمل الأهلي: 1.360 مليون مستفيد من القوافل الطبية

المستشار الطبي للتحالف
المستشار الطبي للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي،

قالت هالة صلاح، المستشار الطبي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن جميع الفئات مستهدفة لدي التحالف، بدءا من المرأة والأطفال والكبار وذوي الهمم، مشيرة إلى أنه من أهم الأنشطة التي يقدمها التحالف القوافل الطبية، في الأعوام الماضي عملنا 3594 قافلة.

وأضافت خلال كلمته اليوم بمؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس السيسي، أن المستفيدين من تلك القوافل الطبية قدرت بحوالي 1.360 مليون مستفيد بتكلفة 350 مليون جنيه.

وتابعت أنه لا يتم الاعتماد فقط على تقديم خدمة طبية في صورة قوافل شاملة، ولكن أحيانا المريض لا ينتظر قوافل شاملة، وبالتالي تم التواصل بأحد مؤسسات التحالف ونقله إلى المستشفيات الحكومية أو التعليم العالي الجامعي وتلك تسمي قوافل العلاج الجاد.

هالة صلاح المستشار الطبي للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي التحالف الوطني الرئيس السيسي خدمة طبية

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