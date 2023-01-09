لفتة طيبة.. مترجم لغة إشارة بـ احتفالية التحالف الوطني بعد توجيهات الرئيس

قامت مترجمة لغة إشارة، بترجمة ما يحدث خلال فعاليات مؤتمر التحالف الوطني، وذلك فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتواجد مترجمة لغة إشارة خلال آخر كلمه له.

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لجميع المساهمين فى العمل الأهلي، لما يقومون به من دور كبير فى دعم المواطنين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن من يشارك ويساعد بداخله الخير، وأن الـ 10 مليار اللى تمت فى المبادرات هى من متبرعين.

ولفت إلى أنه يتمنى أن يكون هناك تبرع أكثر، وأن يكون هناك جهد من المؤسسات فى العام المقبل، موضحًا أن العالم يعانى من أزمة، وهذه الأزمة كبيرة ولها تأثير كبير.

وأشار إلى أن الجميع يجب أن يعمل بهمة، ويكون هناك مضاعفة، فى العام المقبل.

وكشف أن صندوق تحيا مصر، وباقى الصناديق الحكومية، سيشاركون، وعلى الجميع المشاركة فى المبادرة، وأوضح أنه على اتصال كامل مع القائمين على التحالف.