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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يناقش أعمال رصف تطوير الترعة البولاقية وشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا موسعا لمناقشة البدء بأعمال رصف المنطقة المحيطة بالترعة البولاقية بحي غرب شبرا الخيمة ، ولتذليل كافة المعوقات الخاصة بتطوير شارع أحمد عرابي.
وناقش خلال الاجتماع آليات البدء بأعمال رصف المنطقة المحيطة بالترعة البولاقية والتي ستنفذ على جزئين، الأول والمختص بتنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري وسيكون ربط الدائري بشارع أحمد عرابي، والثاني المختص بتنفيذه حي غرب شبرا الخيمة.

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ووجه "المحافظ" بسرعة بدء أعمال الرصف فوراً لإبراز المظهر الجمالي للمنطقة بعد التطوير، مُشددا علي إستمرار رفع أي تراكمات للقمامة أو مخلفات البناء التي تُحيط بالمنطقة للحفاظ علي المتنزه ونظافته بإستمرار، مع دراسة طرح هذا المتنزه للإستثمار وتوفير فرص عمل  حقيقية للشباب من خلال عربات الطعام والمشروبات المتنقلة داخل المتنزه، علاوة علي ضرورة وضع تأمين للمنطقة من خلال كاميرات المراقبة لمتابعة المنتزه والمنطقة علي مدار الساعة.
وأشار"الهجان" إلي أن المشروع ساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتوفير متنفس جديد وراقي لأهالي المنطقة وأماكن ترفيهية للأطفال، لافتاً إلى أن أعمال التطوير لاقت قبول كبير عند الأهالي، وسيتم إستكمال باقي أعمال التطوير بشارع أحمد عرابي للنهوض بالمنطقة حضارياً والقضاء علي جميع الظواهر السلبية ولتقديم خدمات متميزة لسُكان المنطقة.
وتجدر الأشارة إلي أن المنتزه يحتوي علي مساحات خضراء، و(١٤) برجولة خشبية، و(١١) عربة متنقله، و(٢٠) لعبة بمنطقة ألعاب الأطفال، و(٢)كافيتريا، و(6)دورات مياه، مع وضع(٦٥) صندوق قمامة، و(٢) مخزن.
كما ناقش " محافظ القليوبية" خلال الإجتماع جميع المعوقات الخاصة بتطوير شارع أحمد عرابي فيما يخص أعمال الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، 
مُصدراً تعليماته بسرعة إنهاء جميع المعوقات والتنسيق مع جميع الجهات لإستكمال أعمال التطوير فوراً، مُشدداً بالعمل علي تلافي أي مشكلات قبل البدء بالرصف، مُطالباً بتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لإحداث تنمية حقيقية علي أرض الواقع لينعُم المواطن بالعيش في بيئة نظيفة ولسهولة حركة المُشاه بالشارع، موجهاً برفع جميع المواقف العشوائية بالشارع بالإضافة إلي رفع جميع السيارات المُتهالكة المتواجدة بالشارع، مع متابعة وإستمرار إزالة أي إشغالات بالمنطقة للحفاظ علي حق الدولة والمواطن. مُضيفاً بأن المحافظة بكامل أجهزتها تحرص على تيسير أعمال التنفيذ لكافة المشروعات علي مستوى المحافظة، وتذليل وحل كافة المعوقات لنهو الأعمال.

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