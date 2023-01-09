محافظ بورسعيد: مول outlet الجديد طفرة حقيقية في مجال الملابس المستعملة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال رصف ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمول الأوتليت ، والجراج المتعدد الطوابق بحي العرب، وذلك في إطار الحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية لمنطقة مجمع الأسواق ، والتي أصبحت داون تاون بورسعيد، وتحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع حي العرب.

ووجه محافظ بورسعيد ، بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمول والجراج المتعدد الطوابق ، و التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل، فضلا عن عدم وضع أي اشغالات خارج المول والالتزام بالمساحات القانونية المحددة والحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة.

و أكد محافظ بورسعيد ، أن مول outlet الجديد، يعد طفرة حقيقية في مجال إقامة مولات حضارية على أعلى مستوى ببورسعيد، خاصة في مجال الملابس المستعملة.

محافظ بورسعيد يوجه بإزالة الاشغالات في محيط منطقة مجمع الأسواق

كما أكد محافظ بورسعيد أن منطقة مجمع الأسواق أصبحت ملتقى للزائرين من جميع المحافظات ، لافتا أن المول مصمم على أحدث طراز ويضاهي كبرى المولات التجارية وسيكون منطقة جذب سياحي ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين، فضلا عن أن المنطقة المحيطة بالمول تشهد أسواق عملاقة وأعمال تطوير غير مسبوقة في الطرق و المحاور.

محافظ بورسعيد يوجه بإزالة الاشغالات في محيط منطقة مجمع الأسواق

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد الميدانية اليوم، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، رافقه خلالها المسئولين عن أعمال إنشاء المول، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب.

محافظ بورسعيد يوجه بإزالة الاشغالات في محيط منطقة مجمع الأسواق

وخلال جولته، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء الجراج المتعدد الطوابق بحي العرب، ووصول العمل لمراحل متقدمة استعدادا لافتتاحه.

محافظ بورسعيد يوجه بإزالة الاشغالات في محيط منطقة مجمع الأسواق

وأشار محافظ بورسعيد أن الجراج المتعدد الطوابق يقام لخدمة المترددين على المنطقة التي تشهد كبرى المشروعات في مجال الأسواق.

محافظ بورسعيد يوجه بإزالة الاشغالات في محيط منطقة مجمع الأسواق

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود والإسراع في معدلات العمل، لسرعة تشغيل الجراج المتعدد الطوابق الجديد ، والذي يساهم في تحقيق السيولة المرورية ، فضلا عن أنه يوفر النظام و الشكل الحضاري للمنطقة، ويقضي على مشكلات الإزدحام بالمنطقة، نظرا للإقبال الكبير من المواطنين ، ويمنع حدوث اختناقات مرورية خلال اوقات الذورة، مما يساهم في تنظيم الحركة وإحداث السيولة المرورية وتحقيق كافة سبل الراحة للمواطنين فضلا عن المظهر الحضاري للمحافظة.

محافظ بورسعيد يوجه بإزالة الاشغالات في محيط منطقة مجمع الأسواق

و أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهدا تطورا غير مسبوق ، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد ، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية ، مشيرا إلى أن منطقة مجمع الأسواق بحى العرب تشهد جذب سياحي غير مسبوق من أبناء المحافظة وزائريها من المحافظات المجاورة .