تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل في إنشاء مجمع الشفاء الطبي بمحافظة بورسعيد والذي سيكون أكبر مجمع لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من أبناء المحافظة وإقليم القناة، رافقه خلالها الدكتور مصطفي شعبان مدير فرع الرعاية الصحية ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء مجمع الشفاء الطبي

وأطلع محافظ بورسعيد علي مستجدات الموقف التنفيذي للانتهاء من الأعمال الإنشائية للمجمع والذي يتمثل في تطوير مستشفي التضامن والرمد والمبره، بشكل متطور ليصبح أكبر مجمعًا طبيًا لتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد بتكلفة إنشائية حوالي نصف مليار جنيه.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء مجمع الشفاء الطبي

كما استمع محافظ بورسعيد لشرح مفصل عن أعمال تطوير البنية التحتية والتوسعات الجارية لتوفير العديد من الخدمات الطبية والعلاجية بأحدث التقنيات العلاجية داخل المجمع.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء مجمع الشفاء الطبي

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل أيضًا توفير غرف مجهزة على أعلى مستوى للعمليات والرعايات المركزة ووحدات متكاملة لعلاج الأورام، والمناظير الجراحية، ومختلف أقسام الأشعة والمعامل وبنك الدم والصيدلية، وتزويد المجمع بأحدث الوسائل التكنولوجية، وذلك بما يضمن توفير أفضل خدمات ورعاية طبية متميزة وتحقيق أعلى نسب من رضاء المتعاملين ونشر ثقافة الجودة وسلامة المرضى، ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة وسرعة إنجاز العمل والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل،