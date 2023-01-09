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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا بكليتي الهندسة والزراعة

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم أثناء تفقده لجان الامتحانات

تفقد  الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، امتحانات  الدور الأول لطلاب الدراسات العليا، بالعام الأكاديمي 2022/2023 بكليتي الهندسة والزراعة، بحضور  الدكتور عرفة صبرى حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة العمداء والوكلاء، وذلك اليوم الإثنين 2023/1/9.

 

أشاد أ.د ياسر مجدى حتاته بتواجد أعضاء هيئة التدريس، وأساتذة المواد المختلفة، وتوافر الطاقم الطبي باللجان الامتحانية، وأجرى حوارًا مع عدد من الطلاب اطمأن من خلاله على توافر كافة الإمكانات التي تعين الطلاب على أداء الامتحانات.

 

وأشار أ.د عرفة صبري إلى أن ٢٣٠ طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدراسات العليا (دراسات عليا - ماجستير - دكتوراة) بكلية الهندسة في ١٥٢ مادة دراسية بأقسام الرياضيات، والميكانيكا، والهندسة المدنية، والعمارة، فيما يؤدي ٢١ طالبًا وطالبة امتحانات الماجستير والدكتوراة في ١٠ مواد دراسية، بأقسام الاقتصاد الزراعي، وعلوم وتكنولوجيا الأغذية، والإنتاج الحيواني والألبان والبساتين والوراثة، بكلية الزراعة.

 

 

جامعة الفيوم: ندوة ثقافية للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بكلية دار العلوم

 

 

 

رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

 

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