جامعة حلوان: متابعة اللجان الامتحانية للاطمئنان على الطلاب

يواصل طلاب جامعة حلوان آداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022- 2023، وسط إجراءات احترازية من كورونا، ووفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشارفت بعض الكليات علي الإنتهاء من إمتحانات الترم الأول، وبدأ الطلاب فى البحث والتساؤل عن مواعيد إعلان نتائج الامتحانات .

أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة تحرص بصفة مستمرة على متابعة اللجان الامتحانية للاطمئنان على الطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة وكافة سبل الراحة والأمان للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة، وتذليل كافة العقبات، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

وأضاف رفاعي خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن جامعة حلوان حرصت على تقديم امتحانات تساهم في قياس مستوى الطلاب وموائمتهم لسوق العمل ومعرفة نقاط الضعف لديهم، بجانب تنشيط دافعية التعلم ، مع مراعاة تنوع الأسئلة لتغطي معظم أجزاء المقرر، وكذلك إعطاء الوقت الكاف للطلاب.

وأشار نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، انه علي الطلاب بكافة المراحل الدراسية الالتزام بمحظورات لجان الامتحانات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات حرصا علي سلامتهم و عدم التعرض للمساءلة .

وتشمل المحظورات داخل لجان امتحانات الجامعات الآتي :

1 - لا يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.

2- لا يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان دون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" أو ما يثبت تقيد الطالب بالجامعة.

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلال بنظام الامتحان.

4- ممنوع استخدام سماعات البلوتوث وكل أنواع السماعات التي تستخدم في الغش.

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان.

6- لا يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أي أوراق ذات صلة بالامتحان.

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة قد يؤدي إلى عدم معرفة ورقة الطالب.

8- ممنوع الاعتداء اللفظي أو البدنية على مراقبي اللجان.

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين، وليست المادة التي حاول الغش بها فقط.

10- أعمال الشغب بالامتحانات؛ تصل عقوبتها للفصل من الجامعة لمدة تيرم دراسي كامل.