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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أشهر بنت في السعودية.. شاهد| شبيهة جورجينا بملامح لا تُصدق

شبيهة جورجينا
شبيهة جورجينا

بعد انتقال نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي خلال الأيام الماضية، لم يتوقف الحديث عن كريستيانو وجورجينا على كافة وسائل التواصل الإجتماعي، خاصة بعد صور جورجينا في السعودية وظهورها الأول هناك وهي ترتدي ملابس محتشمة وعباءة قطيفة، لتصبح صور جورجينا الأشهر على الإطلاق مع الحديث عن إقامة جورجينا في السعودية ووضعها بعد انضمام كريستيانو لنادي النصر السعودي . 

جورجينا في السعودية 

ودوماً ما تلفت جورجينا صديقة كريستيانو أنظار الفتيات على مواقع التواصل الإجتماعي، وخاصة الأيام الحالية بعد تواجد جورجينا في السعودية، وخلال الساعات الماضية انتشرت مقاطع فيديو لـ شبيهة جورجينا، وهي فتاة نجحت في تقليد إطلالات جورجينا بشكل فائق، وصورت عدة فيديوهات نشرتها على منصة تيك توك. 

شبيهة جورجينا

شبيهة جورجينا

ريما العنزي فتاة سعودية وتيك توكر شهيرة، تقلد النجمات والمشاهير وتعتمد بشكل كبير على المكياج في الوصول إلى الشكل المطلوب، وهو ما نجحت فيه خلال تقليد جورجينا مؤخراً خاصة مع وجود بعض التشابه بينهما . 

التيك توكر السعودية ريما العنزي يتابعها عبر حسابها على تيك توك 83.6 ألف متابع، ولديها ملايين التفاعلات، وتقلد في فيديوهاتها مكياج المشاهير أو حتى شخصياتهم.

شبيهة جورجينا

وتصدرت ريما العنزي مواقع التواصل الإجتماعي منذ أمس وأطلق عليها شبيهة جورجينا، ونشرت مقطع فيديو على تيك توك وهي تقلد شخصية جورجينا، ولاقى الفيديو تعليقات عديدة ، ومن ضمن تعليقات المتابعين: "أحلى من جورينا يا زينك"، “والله العظيم أحلى منها”، “أنتي مشكلة والأكثر إنك تجبيهم كلهم صح". 

شبيهة جورجينا

مكياج جورجينا

وبسبب صورة مقربة لوجه جورجينا، تداول مستخدمو الفيسبوك الصورة أثناء ارتداءها العباية والتي ظهرت فيها بعض الحبوب في بشرتها والتي قد لا يخفيها المكياج. 

وتداول الكثير المنشور بصورة جورجينا ومكتوب عليه: "ايقونه من أيقونات الجمال.. بتستخدم أغلي الماركات وانضف انواع البرندات وبرضو عندها مشاكل في البشره  وبرضو قمر ".

مكياج جورجينا 
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