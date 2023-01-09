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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طلعت عبدالقوي: تقنين تشريعي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قريبا.. فيديو

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

أشاد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني  للعمل الأهلي التنموي، موجها الشكر للرئيس السيسي على كلمته اليوم.

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وقال الدكتور طلعت عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة  مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لم أر قيادة سياسية داعمة  للعمل الأهلي التنموي مثل القيادة السياسية الحالية".

وأضاف: "الرئيس السيسي بارك عمل التحالف الوطني وطلب من الحكومة  دعم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، مؤكدا: "التحالف الوطني  يدعم الأسر الأكثر احتياجا وخففت الأعباء على الأسر خلال الأزمة  الاقتصادية العالمية".

وأوضح رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية: "الرئيس السيسي يرى أن التحالف الوطني جيد ونشيط وقادر
على العطاء، ووجه بمزيد من التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي  التنموي"، لافتا: "الفترة القادمة ستشهد تقنين تشريعي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لكي يستمر"، لافتا: "14 مليار قيمة التمويلات خلال 9 أشهر للاسر الأكثر احتياجا".

وأشار إلى أن المجتمع المدني جزء من الدولة، لذلك عمل على تحمل الكثير  خلال الفترات الماضية، وساهم كثيرا في مساندة ودعم الطبقات الفقيرة،  ودعم جهود التنمية المجتمعية.

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