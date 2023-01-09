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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة لا تعوض.. هيونداى النترا "فابريكا" بـ 125 ألف جنيه

هيونداى النترا 1996
هيونداى النترا 1996

لاشك أن علامة هيونداى تحظى بقبول واسع لدى المصريين حيث تنتشر بشكل موسع لما توفره من خيارات عدة بأسعار تنافسية، وكذلك توافر قطع غيارها واقتصاديتها فى استهلاك الوقود، ومن بين أبرز إصداراتها هيونداى النترا الأكثر رواجاً خاصةً فى سوق المستعمل.

وفقاً لمنصة بيع السيارات “أونلاين” الأشهر فى مصر، جاء عرض لسيارة هيونداى النترا مستعملة موديل 1996 “مانوال”، مقابل سعر 125 ألف جنيه.

هيونداى النترا موديل 1996

تقدم هيونداى النترا موديل 1996 محرك  سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، متصل بناقل حركة يدوى من 5 سرعات، يعتمد على الدفع الأمامي للعجلات، بقوة 130 حصان، تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر فى 10.5 ثانية فقط، بينما معدل استهلاكها للوقود بلغ 4.2 لتر لكل 100 كيلومتر.
 

من ناحية المقصورة الداخلية توفر هيونداى النترا موديل 1996 مساحة رحبة لـ 5 ركاب بأريحية، مع عجلة قيادة مبسطة مزود بها ايرباج، وعدادات قراءة ملونة، بالإضافة لمكيف هواء يدوي.

وفقاً لمالك السيارة هيونداى النترا موديل 1996، بغت قراءات عدادها أكثر من 200 ألف كيلومتر، بينما لم تحصل على اى دهانات نهائياً، ومزود بها عدد 2 ايرباج.

هيونداى النترا موديل 1996
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