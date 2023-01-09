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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

خدعة بصرية أم فن مصري.. حقيقة صورة حيرت الأجانب في مطار القاهرة.. صور

تمثال التوازن
تمثال التوازن

انتشرت في الساعات الماضية صورة لتمثال منحوت أمام صالة المغادرة بمطار القاهرة الدولي،وأثارت الجدل على صفحات أجنبية بعد ان تعجب الناشر من كيفية نحتها وإبداعها. 
 

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وتساءل بعض السائحين الأجانب عن كيفية نحت هذا التمثال الذي يعبر عن التوازن في قوانين الفيزياء، بينما توقع البعض الآخر أنها إحدى الخدع البصرية التي لا يمكن نسجها إلا من المصريين الذين يبهرون العالم. 

وفي الوقت الذي انتشرت فيه تلك الصور كالنار في الهشيم، كان البعض في وقت سابق قد أدعى أن هذه أحجار قديمة مقيدة وضعها نبي الله محمد منذ 1400 عاما. 

حقيقة تمثال التوازن في مطار القاهرة



بينما الحقيقة، ان هذا التمثال هو من صنع الفنان المصري شعبان محمد عباس، الذي منحه لمطار القاهرة الدولي لوضعه في المبنى رقم 3، عام 2008،  قبل وفاته بعامين فقط. 

 

شعبان محمد عباس نحات معاصر حائز على جوائز وتوفي عن عمر يناهز 41 عامًا في 17 نوفمبر 2010.

من هو شعبان عباس ؟ 

 

ولد عباس في 7 نوفمبر 1969 في بلدة سنورس بالفيوم، وتخرج من المدرسة الثانوية  وحصل على شهادة في النحت من جامعة حلوان للفنون الجميلة.

 قال ابن عمه محمد: 'في بلدتنا ، كنا دائمًا نصنع أشكالًا من الطين، لذلك تم نقش فن النحت علينا منذ سن مبكرة'.

 وأضاف أن شعبان عباس كان دائمًا من الذين ساعدوا زملائه في دروس الفنون بالمدرسة.


بعد التخرج ، انضم عباس إلى الجيش وعاش لاحقًا في العاصمة القاهرة، وعندما تزوج قبل حوالي ست سنوات ، عاد إلى الفيوم إلى منزل عائلته.، ولديه طفلان ، كريم وعصام.


وعلى الرغم من صغر سنه ، قدم عباس مساهمة كبيرة في مشهد الفنون الجميلة في مصر، وحصل على جائزة لجنة التحكيم في بينالي مصر عام 2003 ، وشارك في العديد من صالونات فنون الشباب. كما شارك في ندوة أسوان في الأعوام 2002 و 2003 و 2004.


فن النحت الذي فاز من أجله بالبينالي موجود حاليا في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.


وقال أحمد عبد العزيز ، مدير قسم النحت بجامعة الفنون الجميلة ، إن 'أسلوبه النحتي كان له لمسة شعرية سريالية'. 'لقد كان شخصًا عميق التفكير'.

 

وقال محمد طلعت ، مدير قصر الفنون بدار الأوبرا ، إن أعماله تشبهه، 'كانت التماثيل التي نحتها خشنة وبنية جيدة ولديها عضلات تشبه جسده.'

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