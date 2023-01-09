رئيس هيئة قناة السويس: حمولة السفينة المعطلة 41 ألف طن والملاحة أنتظمت

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كواليس نجاح قطر السفينة "جلوري" المعطلة في قناة السويس، وانتظام حركة الملاحة .

وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" لم يحدث جنوح في السفينة لكنها تعطلت في المجرى الملاحي ".

وأضاف أسامة ربيع:" حمولة السفينة 41 ألف طن وطولها 225 متر وتم إتمام عملية القطر في 3 ساعات ونصف ".

وتابع أسامة ربيع :" لدينا خبرات متراكمة وقدرات للتعامل مع أي سفينة معطلة في قناة السويس ".

واكمل أسامة ربيع :" حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة "، مضيفا:" مرور السفن في قناة السويس يتم بالتقاطر في كلا الاتجاهين ".