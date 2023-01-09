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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. تظاهرات المسعفين الفلسطينيين بسبب منع إسرائيل دخول معدات طبية لقطاع غزة

إضراب المسعفين الفلسطينيين
إضراب المسعفين الفلسطينيين

تظاهر عشرات المسعفين الفلسطينيين اليوم الإثنين قرب السياج الحدودي مع الاحتلال الإسرائيلي احتجاجاً على منع سلطات الاحتلال إدخال معدات طبية لا غنى عنها إلى قطاع غزة المحاصر، فيما بررت إسرائيل تخوفها من استخدام تلك المعدات "لأهداف عسكرية".

ورفع المتظاهرون ومعظمهم من المسعفين يافطات كتب على إحداها باللغات العربية والإنجليزية والعبرية "منع إدخال الأجهزة الطبية إمعان بالموت البطيء لمرضى غزة" و"بسبب الحصار، الأجهزة الطبية متهالكة ولا تلبي احتياجات المرضى".

ووصل المسعفون إلى الحدود الشرقية لمدينة غزة في قافلة من نحو 25 سيارة إسعاف.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، أشرف القدرة، إن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخال أربعة أجهزة أشعة سينية متحركة تتيح تشخيص أمراض العظام والكسور، وجهاز قسطرة لمرضى الجلطات وجهاز أشعة وتصوير مرضى العناية المكثفة.

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وحذر القدرة من أن الإجراءات الإسرائيلية "تعرض مرضى الأورام (السرطانية) والقلب والجلطات والكسور المعقدة والعناية المركزة لمخاطر صحية" ناهيك عن منع إدخال قطع غيار الأجهزة المتعطلة.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، فإن العراقيل الإسرائيلية مستمرة منذ مطلع العام الماضي 2022.

ويعيش في القطاع المكتظ نخو 2.3 مليون نسمة وسط حصار جوي وبري وبحري مشدد تفرضه إسرائيل منذ عام 2007.

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