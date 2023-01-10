شيري تيجو في صدارة مبيعات الـ SUV خلال 2022 .. تفاصيل

كشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الاميك" عن حجم مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، وذلك من بداية العام 2022 وحتى شهر نوفمبر.

شيري تيجو

حيث تصدر السيارة شيري تيجو قائمة مبيعات سيارات الـ SUV بعدد 5518 سيارة، بينما جاءت قرينتها من نفس العائلة الصينية شيري تيجو 7 في المرتبة الثانية بعدد 4255 سيارة، بالاضافة إلى سيارة الصانع الكوري الجنوبي سبورتاج بعدد 3782 سيارة.

واحتلت السيارة ام جي ZS المركز الرابع بعدد 2669 سيارة، لتتبعها في المركز الخامس النسخة كيا اكسيد بعدد 2209 سيارة، و عدد 2063 سيارة للنسخة الرياضية الشهيرة هيونداي توسان لتحل في المرتبة السادسة.

كما جاءت السيارة ام جي HS في المركز السابع بعدد 1667 سيارة، و تتبعها نيسان قشقاي اليابانية بعدد 1512 سيارة في المركز الثامن، بالاضافة إلى السيارة هيونداي بايون بعدد 1486 سيارة لتصل إلى المركز التاسع، وعاشرًا السيارة بيجو 3008 بعدد 1465 سيارة.