حالة الطقس في جنوب سيناء.. سقوط سيول متوسطة بوديان رأس سدر .. والثلوج تغطي قمم جبال سانت كاترين

الثلوج تصنع لوحات طبيعية فوق قمم جبال سانت كاترين

سيول متوسطة بوديان رأس سدر في جنوب سيناء

مدينة الطو ترفع درجة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار





صنعت الثلوج التي سقطت فوق قمم جبال سانت كاترين اليوم اجمل اللوحات الطبيعية والتي زينت جبال سانت كاترين باللون الابيض .

وانخفضت درجة الحرارة حتي ٦ تحت الصفر ليلا ويحتفل سكان سانت كاترين بسقوط الثلوج علي قمم الجبال .

ورصد موقع " صدى البلد " الاخباري بالصور تساقط الثلوج التي تداولت علي مواقع التواصل الاجتماعي .

ودون شباب سانت كاترين فوق الجبل عبارة " سانت كاترين مدينتي الجميلة ".

وقال الشاب صالح عوض، إن الثلوج تصنع لوحات فنية للطبيعة، مشيرا إلى أنه صعد لمنطقة وادي جبال بسانت كاترين حتى يشاهد جمال الطبيعة والثلوج التي سقطت صنعت لوحات فنيه فريدة.

وأوضح عوض أن درجة الحرارة انخفضت ليلا لتصل إلى ٦ تحت الصفر مع استمرار صعود السياح في مغامرة جميلة وسط جبال سانت كاترين .

ومن جانبه أكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين أن الثلوج سقطت علي قمم الجبال وبشكل طفيف علي بعض أنحاء المدينة والوديان ولم تؤثر علي حركة السير والتنقل مشيرا إلي أن أجهزة المدينة رفعت درجة الاستعداد القصوي بالمعدات الثقيلة في حالة تساقط الثلوج بشكل كثيف .

وكانت تعرضت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم الإثنين، لتقلبات جوية مفاجئة أدت إلى تساقط أمطار مصحوبة وبرق ورعد، وانخفاض في درجات الحرارة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى بكافة قطاعات المدينة.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إن المدينة تعرضت لتساقط أمطار غزيرة استمرت لمدة 20دقيقة، كونت تراكمات من المياه البسيطة في الشوارع، ولم تسفر عن حدوث أي سيول.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن جميع الطرق الرئيسية والدولية الواقعة في نطاق المدينة تعمل بشكل طبيعي، ولم يجري غلق أي منها، وكافة معدات الحملة الميكانيكية جاهزة للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

وأضاف أن المدينة مستمرة في رفع حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار مرة أخرى، لذا جرى التأكد من تطهير مخرات السيول، وبلاعات الصرف الصحي لصرف مياه الأمطار بها، والتواصل مع رؤساء القرى والقطاعات المختلفة للوقوف على مجريات الأمور أول بأول، والتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

على جانب آخر أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، وكافة الطرق الدولية والرئيسية والموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي.

وأكد المركز في بيان اليوم، على استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات المعنية تحسباً لحدوث أي طوارئ، وذلك تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار متوسطة على بعض المدن بالمحافظة.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود محافظة جنوب سيناء طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً، وتكوين شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة على وسط سيناء.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة لأخرى بالمحافظة حيت بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 22 درجة والصغرى 13 درجة، والعظمى بمدينة رأس سدر بلغت 20درجة والصغرى 11 درجة، وفي مدينة طابا العظمى 18 والصغرى 10، والعظمى بمدينة نويبع 19 والصغرى 11، بينما سجلت مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة ، وبلغت درجة الحرارة العظمى بها 16 والصغرى 4درجات فقط، بينما سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل في درجات الحرارة حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بها 23 والصغرى 15 ، وذلك طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.



ومن جانب آخر تعرضت وديان مدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء، بمناطق وردان و الرينة وأبو صوير لسيول متوسط اليوم سارت في مجراها الطبيعي متجه للبحر ولم تسفر عن خسائر مادية .

قال المحاسب علي إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن المدينة تعرضت لحدوث سيلين متوسطين الحدة، وذلك جراء تعرضها سقوط أمطار على فترات متقطعة لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

وأضاف أن إحدى هذه السيول بمنطقة وادي سدر، والأخر بمنطقة وادي وردان التابع لقرية أبوصويرة، مؤكدًا أن مياه السيول سارت في المجرى الطبيعي حتى صبت مياهها في البحيرات الصناعية التي جرى إنشاؤها بالمنطقتين لتخزين مياه السيول ضمن مشروع حماية المدينة من أخطار السيول.

أوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن هذه السيول لم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، ولم تقطع حركة المرور بالطرق الدولية والرئيسية الواقعة في نطاق المدينة، مشيرًا إلى أنه جرى الدفع بمعدات الثقيلة للحملة الميكانيكية، لرفع أثار تراكمات السيول من الإطماءات والرمال التي طرقتها على الطريق.

وجه رئيس المدينة، الشكر لكافة الإدارات بالوحدة المحلية على تعاونهم للتعامل مع هذه الأحداث الطارئة، والاستعداد الدائم لمواجهة الأزمات.



