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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأكسجين اتمنع عنه نص ساعة..رامى عياش يكشف مفاجأة عن ابن جورج وسوف

رامي عياش
رامي عياش

كشف المطرب اللبناني رامي عياش، تفاصيل وفاة وديع نجل المطرب اللبناني جورج وسوف.

وقال المطرب رامي عياش في لقائه مع ET بالعربي، إنه عُلم بخبر وفاة وديع قبل جورج وسوف، معلقًا: أنا عرفت خبر الوفاة قبل الكل تقريبًا، كنت عند جورج وسوف في البيت وعرفت خبر الوفاة وماقولتش لجورج.

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ياسر الصالح: جورج وسوف يحفظ القرآن وطلب مني تلاوته في عزاء ابنه

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جورج وسوف يطلب تلاوة القرآن في عزاء ابنه وديع.. صور

وأضاف كنا بنصلي وندعي إنه مايكنش حصل حاجة، ويمكن يحصل معجزة ترجع وديع، بس ربنا أراد أن وديع يتوفى، وديع لو عاش يمكن مايكنش عايش مرتاح لأن الأكسجين اتمنع عنه وعن دماغه نص ساعة.

جنازة ابن جورج وسوف

 

وكان أعلن الفنان جورج وسوف عن موعد جنازة ابنه الراحل وديع ؛ وذلك بعد ان وافته المنية.

وكتب جورج وسوف عبر صفحته على فيس بوك:"المنتقل الي رحمته تعالي يوم الجمعة متتمما واجباته الدينية ؛ يحتفل بالراحة النفسية الساعة الحادية عشر من قبل  الظهر يوم الاحد ٨ الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس ( مارنقولا)؛الاشرفية .

تابع: ثم ينقل جثمانه الي مسقط راسة مفروم حيث تقام صلاة البخور لراحه نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة متر الياس ؛ كفرون ثم يواري المصري في مدافن العائلة.

رامي عياش جورج وسوف وفاة وديع جورج وسوف وديع جورج وسوف

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