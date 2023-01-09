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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو بنتك عايزة تتعلم سواقة.. عربية كيو كيو بـ 55 ألف جنيه

شيري كيو كيو
شيري كيو كيو

عادة ماتميل الفتيات عند اتخاذ القرار بشراء سيارة تجاه فئة الـ“هاتشباك” بالتحديد الأصغر حجماً فيها، وبسبب ارتفاع شريحة أسعار السيارات الجديدة اتجه الكثيرون لسوق المستعمل لسعره الأقل وخياراته الكثيرة، ومن بين أفضل الخيارات شيري هاتشباك كيو كيو.

وبحسب منصة بيع السيارات المستعملة “أونلاين” الأبرز فى مصر، هناك عرض على سيارة شيري هاتشباك “كيو كيو” موديل 2005 بسعر 55 ألف جنيه فقط، المعروفة بحجمها الصغير واقتصاديتها فى استهلاك الوقود، لذلك فهي مثالية للفتيات اللاتي يرغبن فى تعلم قيادة السيارات، وللعلم ظهرت هذه السيارة لأول مرة فى عام 2003.

شيري كيو كيو موديل 2005

تقدم سيارة شيري كيو كيو موديل 2005 محركاً سعة 1000 سي سي بقوة 57 حصان، مع ناقل حركة يدوي من 4 سرعات، وتستهلك 5 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

شيري كيو كيو موديل 2005

جاءت شيري كيو كيو موديل 2005 بحجم مناسب يعطي شخصين بالغين أريحية فى الجلوس بالمقدمة، بالإضافة لشخص أخر أو طفلين فى المقعد الخلفي، و عجلة قيادة بسيطة، مع عدادات قراءات سهلة.

شيري كيو كيو موديل 2005

وفقاً لمالك السيارة حصلت شيري كيو كيو موديل 2005 على دهان خارجي للتجديد، بينما بلغت قراءات عدادها حوالى 140 ألف كيلومتر قابلة للزيادة، وهي باللون الأحمر.

كيو كيو شيري شيري هاتشباك السيارات المستعملة شيري كيو كيو موديل 2005

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