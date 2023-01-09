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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يتقدم باقتراح برغبة لمواجهة سفر الأطباء للخارج

صدى البلد

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا غدا الثلاثاء، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، بشأن استبقاء الأطباء للعمل داخل مصر وعدم سفرهم وما تتخذه الحكومة من إجراءات لتحسين بيئة العمل لهم داخل مصر.

وقال "البدري" فى الاقتراح برغبة لمقدم منه:"يعد العنصر البشري في المنظومة الطبية أحد أهم أضلاعها إن لم يكن أهمها على الإطلاق، موضحا "فالطبيب والممرض هما أحجار الزاوية في عملية الرعاية الصحية دون شك.

أشار عضو مجلس الشيوخ،" إلي معاناة الدولة المصرية منذ فترة طويلة، من نقص عدد الأطباء العاملين على أرضها وليس في العدد الإجمالي، الأمر الذي يعود إلى عدد ليس بالقليل من الأطباء للعمل بالخارج لأسباب متعددة أهمها هو ارتفاع المقابل بالنسبة لنظيره فى مصر مع اختلاف بيئة العمل.

وتابع النائب محمد صلاح البدري، "تشير الدراسات الإحصائية أن عجزاً حقيقياً في عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان تم رصده في مصر مؤخراً بالإضافة إلى رصد عدد شباب الأطباء يسعون إلى معادلة شهاداتهم والبحث عن فرص عمل في الدول الأوروبية والعربية.

واضاف" لقد كانت أزمة فيروس كوفيد (19) المستجد كاشفة الأهمية القوة البشرية في مجال الرعاية الصحية، الأمر الذي استدعي معظم دول العالم الإتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على الأطباء العاملين بها ومحاولة استقطاب المزيد للعمل على أراضيها، لافتا إلي أن خطط الجذب واجراءات الإبقاء للأطقم الطبية قد أصبحت متنوعة ومختلفة على مستوى العالم، ووجود خطة محكمة للعمل على هذا الملف باتت ضرورية وعاجلة.

لجنة الصحة محمد صلاح البدري فيروس كوفيد 19 اقتراح برغبة الأطباء الحكومة العنصر البشري

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