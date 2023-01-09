إيران تعرب عن قلقها بسبب أعمال العنف والتخريب في البرازيل

أعربت إيران اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء أعمال العنف والاضطرابات التي تشهدها البرازيل بعد اقتحام معارضي الرئيس لولا دا سيلفا مبان حكومية.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في بيان، عن قلق طهران إزاء أعمال العنف والاضطرابات وتدمير الممتلكات العامة والهجوم على المؤسسات الديمقراطية والحكومية البرازيلية.

وأضاف كنعاني، "تؤكد إيران على الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن واحترام سيادة القانون في البرازيل، في ظل الحكومة الحالية التي جاءت بإرادة وتصويت الشعب البرازيلي".

واقتحم أمس يوم الأحد، مجموعة أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، كل من قصر بلانالتو الرئاسي والكونجرس والمحكمة العليا في العاصمة برازيليا.

وأصدر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مرسومًا بفرض القانون والنظام، للسيطرة على أعمال شغب قام بها متظاهرون مؤيدون لسلفه جايير بولسونارو واقتحموا مبنى الكونغرس وقصر بلانالتو الرئاسي والمحكمة العليا.

وأفادت صحيفة "متروبوليس" البرازيلية بأن "الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أصدر مرسومًا بفرض القانون والنظام للسيطرة على أعمال الشغب التي قام بها محتجون مؤيدون لبولسونارو اقتحموا مقار السلطات الثلاث، ونُشر المرسوم في الجريدة الرسمية".

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب المرسوم الرئاسي، تتولى قوات الأمن الفيدرالية مسؤولية تأمين المقاطعة الفيدرالية العاصمة برازيليا حتى 31 يناير.

الجدير بالذكر أن لولا دا سيلفا قد فاز في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، وبعد تغلبه على منافسه الرئيس السابق، جايير بولسونارو، وفقا للمحكمة العليا للانتخابات في البرازيل. وحصل دا سيلفا على 50.9 في المئة من الأصوات، فيما حصل بولسونارو على 49.1 في المئة، لتكون، بحسب مراقبين، نهاية أكثر حكومة يمينية تشددًا في البرازيل منذ عقود.