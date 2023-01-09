عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعرب عن قلقها بسبب أعمال العنف والتخريب في البرازيل

إيران
إيران

أعربت إيران اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء أعمال العنف والاضطرابات التي تشهدها البرازيل بعد اقتحام معارضي الرئيس لولا دا سيلفا مبان حكومية.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في بيان، عن قلق طهران إزاء أعمال العنف والاضطرابات وتدمير الممتلكات العامة والهجوم على المؤسسات الديمقراطية والحكومية البرازيلية.

وأضاف كنعاني، "تؤكد إيران على الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن واحترام سيادة القانون في البرازيل، في ظل الحكومة الحالية التي جاءت بإرادة وتصويت الشعب البرازيلي".

واقتحم أمس يوم الأحد، مجموعة أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، كل من قصر بلانالتو الرئاسي والكونجرس والمحكمة العليا في العاصمة برازيليا.

بيان أمريكي مشترك لدعم البرازيل.. وواشنطن: لم نتلق طلباً بشأن بولسونارو

بيان عاجل من رئيس البرازيل ورؤساء الكونجرس بشأن أحداث الشغب الأخيرة

وأصدر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مرسومًا بفرض القانون والنظام، للسيطرة على أعمال شغب قام بها متظاهرون مؤيدون لسلفه جايير بولسونارو واقتحموا مبنى الكونغرس وقصر بلانالتو الرئاسي والمحكمة العليا.

وأفادت صحيفة "متروبوليس" البرازيلية بأن "الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أصدر مرسومًا بفرض القانون والنظام للسيطرة على أعمال الشغب التي قام بها محتجون مؤيدون لبولسونارو اقتحموا مقار السلطات الثلاث، ونُشر المرسوم في الجريدة الرسمية".

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب المرسوم الرئاسي، تتولى قوات الأمن الفيدرالية مسؤولية تأمين المقاطعة الفيدرالية العاصمة برازيليا حتى 31 يناير.

الجدير بالذكر أن لولا دا سيلفا قد فاز في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، وبعد تغلبه على منافسه الرئيس السابق، جايير بولسونارو، وفقا للمحكمة العليا للانتخابات في البرازيل. وحصل دا سيلفا على 50.9 في المئة من الأصوات، فيما حصل بولسونارو على 49.1 في المئة، لتكون، بحسب مراقبين، نهاية أكثر حكومة يمينية تشددًا في البرازيل منذ عقود.

البرازيل ايران دا سيلفا الكونجرس الخارجية الإيرانية رئيس البرازيل الحكومة الإيرانية بولسونارو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

عيار 21 يخسر 130 جنيها| تراجع أسعار الذهب ومفاجأة في سعر الجرام

إلغاء قرار الحجز | عاجل .. عبدالله السعيد يصفع الأهلي

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

عاجل.. مفاجأت من مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك

بالقانون .. إعفاء المستأجر من دفع إيجار المسكن خلال هذه الفترة

توفي بغيبوبة سكر.. موعد جنازة وعزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

ياسر الصالح: جورج وسوف يحفظ القرآن وطلب مني تلاوته في عزاء ابنه

موضوعات متعلقة

ألمانيا تناشد اليونان بإمداد أوكرانيا بمدرعات قديمة

السويد تسعى لاتفاق دفاعي مشترك مع أمريكا

الشرطة البرازيلية تتحرك ضد أنصار بولسونارو.. تفاصيل

بيان أمريكي مشترك لدعم البرازيل.. وواشنطن: لم نتلق طلباً بشأن بولسونارو

تكتيكات جديدة.. معارك عنيفة بين روسيا وأوكرانيا في دونيتسك

لإنهاء فترة ولايته.. إجراء عاجل من رئيس وزراء سلوفاكيا

إصابة 13 طالبة.. اندلاع حريق بجامعة حلب في سوريا| شاهد

أمين عام الناتو: حان وقت انضمام السويد للحلف

ترشيحاتنا

عبير فؤاد تحسم الجدل حول الأبراج المخلصة والأكثر خيانة.. فيديو

رصد انتشار فيروسات تنفسية بالمدارس.. قرار هام لحماية الطلاب.. شاهد

كأس الاتحاد الإنجليزي.. النني يتقدم لـ أرسنال بهدف في شباك أوكسفورد

عمرو أديب: الحرب الروسية الأوكرانية لن تنتهي

مهام جديدة داخل النادي.. أول تعليق من حازم إمام بعد قرار الاعتزال

مع ارتفاع حالات القتلى.. فرنسا تصدر قانونا هاما بشأن الصيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الجاهزة.. طريقة تحضير القهوة السعودية

قبل معرض القاهرة.. روائية مصرية تدشن مبادرة لدعم الكُتاب الشباب

دراسة: يجب علاج السمنة مبكرا عند الأطفال لهذا السبب

أغربها النعاس.. تناول هذه الفاكهة الشتوية بكثرة يصيبك بأمراض مختلفة

فيديو

مشاهد جنسية وصدمة كهربائية.. هاري يتحدث عن مشاهد زوجته الساخنة/ فيديوجراف

تحرشوا بجسمى النحيل.. وفاء سالم: انتهكونى بقسوة ووقاحة.. فيديو

تلاوة القرآن .. ماذا حدث في عزاء ابن جورج وسوف ؟

إهانة عامل النظافة..تفاصيل جديدة بواقعة أغضبت المصريين ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ