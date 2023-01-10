تبدأ من 500 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر بموسم الرياض

يستعد المطرب كاظم الساهر لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 15 من شهر يناير الحالي، ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم.

وفتحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر على موقعها الرسمي، حيث تراوح سعرها من 80 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 600 جنيه مصري، لتصل إلى 452 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 3326.69 جنيه مصري.

ألبوم كاظم الساهر

أوضح الفنان كاظم الساهر، خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، أنه انتهى من تسجيل ما يقترب من 16 أغنية جديدة، ولكنه سيطرح فقط 8 أو 9 قصائد، قائلًا: “أنا سجلت وخلصت حوالي 16 عملا ووقعت العقد مع الشركة المنتجة للألبوم، ولسه هختار منهم القصائد التي ستتواجد بالألبوم”.

كما أكد كاظم الساهر أنه لن يشارك في فيلم “جلجامش” بدور تمثيلي، ولكنه سيشارك بالأغاني المتواجدة بالفيلم، معلقًا: “أنا أمثل جلجامش؟ صعبة بصراحة”.

وعن تحضيراته لـ إحياء الحفلات، قال كاظم الساهر إنه يستعد لأي حفلة له كأنها الحفلة الأولى التي يُحييها في حياته، حيث قال: “أي حفلة بتعملي قلق كأنها أول حفلة في حياتي، والجمهور يستاهل إني أسعده”.

حفلات كاظم الساهر

من جانبه، شارك كاظم الساهر في حفلتين وسط جمهوره على مسرح أوبرا دبي بالرغم من إصابة أحد أعضاء فرقته قبل ساعات من الحفلة الأولى في دبي.

أبرز أعمال كاظم الساهر

قدم المطرب كاظم الساهر العديد من القصائد الغنائية التي نالت إعجاب الجمهور، أبرزها: زيديني عشقا، مدرسة الحب، يجيء الليل، أنا وليلى، أكرهها، قوليأحبك، بعد الحب، إحساسي غريب، حبيبتي والمطر.

انفعال كاظم الساهر فى حفل أوبرا دبي

وأبدى كاظم الساهر المطرب العراقي، غضبه الشديد فى حفلته الأخيرة بدار أوبرا دبي، بعد اقتحام إحدى معجباته لالتقاط صورة تذكارية معه.

وظهر كاظم الساهر فى الفيديو المتداول له على صفحات السوشيال ميديا وهو فى لحظة غضب شديدة، فور صعود هذه المعجبة لكونها اقتحمت المسرح أثناء غنائه، وهو الأمر الذي يرفضه تماما فى جميع حفلاته للتركيز فيما يقدمه على المسرح.

وظهر كاظم الساهر فى المقطع وهو يبتعد عن المعجبة بعد محاولتها التقاط الصورة التذكارية معه وينظر لفرقته الموسيقية وهو غاضب.