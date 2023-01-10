صحة الشيوخ تناقش وجود خطة لمواجهة سفر الأطباء للخارج

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم ، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، بشأن استبقاء الأطباء للعمل داخل مصر وعدم سفرهم وما تتخذه الحكومة من إجراءات لتحسين بيئة العمل لهم داخل مصر.

وقال «البدري» في الاقتراح برغبة لمقدم منه:«يعد العنصر البشري في المنظومة الطبية أحد أهم أضلاعها إن لم يكن أهمها على الإطلاق، موضحا: الطبيب والممرض هما أحجار الزاوية في عملية الرعاية الصحية دون شك.

وأشار عضو مجلس الشيوخ،«إلى معاناة الدولة المصرية منذ فترة طويلة، من نقص عدد الأطباء العاملين على أرضها وليس في العدد الإجمالي، الأمر الذي يعود إلى عدد ليس بالقليل من الأطباء للعمل بالخارج لأسباب متعددة أهمها هو ارتفاع المقابل بالنسبة لنظيره في مصر مع اختلاف بيئة العمل.

وتابع النائب محمد صلاح البدري، «تشير الدراسات الإحصائية أن عجزًا حقيقياً في عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان تم رصده في مصر مؤخراً بالإضافة إلى رصد عدد شباب الأطباء يسعون إلى معادلة شهاداتهم والبحث عن فرص عمل في الدول الأوروبية والعربية.

وأضاف: «لقد كانت أزمة فيروس كوفيد (19) المستجد كاشفة الأهمية القوة البشرية في مجال الرعاية الصحية، الأمر الذي استدعي معظم دول العالم الإتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على الأطباء العاملين بها ومحاولة استقطاب المزيد للعمل على أراضيها، لافتا إلى أن خطط الجذب وإجراءات الإبقاء للأطقم الطبية قد أصبحت متنوعة ومختلفة على مستوى العالم، ووجود خطة محكمة للعمل على هذا الملف باتت ضرورية وعاجلة .