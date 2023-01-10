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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العربية اتقلبت بيهم.. مصرع أسرة كاملة في حادث بطريق مطروح إسكندرية الساحلى| تفاصيل

مصرع أسرة كاملة في
مصرع أسرة كاملة في حادث بطريق مطروح إسكندرية.. أرشيفية

استقبلت مستشفى رأس الحكمة بمدينة مرسى مطروح ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مطروح إسكندرية الساحلى أمام قرية رأس الحكمة والذى أسفر الحادث عن مصرع الابن والأم وإصابة الأب في الحادث.

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واستقبلت مستشفى رأس الحكمة جثة هامدة باسم عبد الحميد عمران الفردى 17 عاما كما استقبلت المستشفى الأب والأم  مصابين فى نفس الحادث وهم عمران الفردى  وعزة عبد الحميد إلا أن الأم لحقت بنجلها وتوفيت أثناء محاولة تقديم الإسعافات اللازمة لها.

كانت  غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلى أمام قرية رأس الحكمة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
 

واستقبلت مستشفى راس الحكمة جثة الابن الذى توفى متأثرا بإصابته ولم يمر سوى ساعتين فقط  على وفاة الابن لتلحق به الأم متأثرة بإصابتها، وبعد علمها بوفاة نجلها،  ومازال الزوج يتلقى العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم والجثتين تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح. 

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