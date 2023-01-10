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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

الفنان جورج وسوف
الفنان جورج وسوف ونجله الراحل وديع

ما هي ديانة الفنان جورج وسوف؟ تسائل الكثير من جمهور وعشاق سلطان الطرب عن ديانة وجنسية جورج وسوف، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة وطلبه ترتيل القرآن الكريم في عزاء نجله الراحل.

يذكر أن وديع نجل جورج وسوف، قد رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، بعد معاناة من مضاعفات خضوعه لجراحة في المعدة.

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أخبار الفن.. جورج وسوف يطلب تلاوة القرآن في عزاء ابنه.. ووفاء سالم تتعرض للتحرش

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تلاوة القرآن .. ماذا حدث في عزاء ابن جورج وسوف ؟

وظهر جورج وسوف خلال عزاء نجله بجوار الشيخ ياسر الصالح، حيث تلا الأخير آيات من سورة "مريم" وسط الحضور.

جورج وسوف يتلو القرآن الكريم

كشف الشيخ ياسر الصالح ، عن مفاجأة كبيرة بشأن تلاوته للقرآن الكريم في عزاء نجل الفنان جورج وسوف، قائلا إن جورج وسوف يحفظ ويتلو القرآن الكريم و"طلب مني بصفة شخصية تلاوة سورة مريم على روح نجله".

وظهر الشيخ ياسر، الذي شارك في العديد من عزاء المشاهير، بجوار جورج وسوف خلال العزاء وهو يرتل القرآن الكريم في مقطع فيديو، الأمر الذي أكد أن جورج وسوف طلب منه بشكل شخصي قراءة القرآن الكريم في عزاء ابنه.

ديانة زوجة جورج وسوف

سبق وتحدث الفنان جورج وسوف عن ديانة زوجته الأولى في لقاء له مع الإعلامي اللبناني نيشان، حيث أكد أن زوجته الأولى تدعى ماليشار وهي مسلمة سنية، وتزوجها في المحكمة الجعفرية.

وصرح خلال لقائه التلفزيوني، بأنه يحفظ ترانيم الكنيسة كما يحفظ أسماء الله الحسني، وكذلك صيغة الأذان، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤل وقتها عن ديانة سلطان الطرب.

وتزوج جورج وسوف، مرتين فقط، الأولى من ماليشار التي أنجب منها ثلاثة من الأبناء، وبعدها انفصل عنها ليتزوج من ندى رمال وهي فلسطينية الأصل وأنجبت له ابنته الوحيدة عيون.

ما هي جنسية جورج وسوف؟

نشأ جورج وسوف في طرطوس ببلدة الكفارنة في سوريا، لكنه انتقل إلى بيروت منذ صغره وظل متواجد بلبنان حتى طل على جمهور وأصبح من كبار المطربين، الأمر الذي اربك الجمهور وجعلهم يعتقدون أنه لبناني الأصل لكنه في الحقيقة سوري الأصل والنشأة.

ما هي ديانة جورج وسوف؟

ديانة المطرب جورج وسوف الحقيقة هي المسيحية، حيث نشأ وترعرع بين عائلة تعتنق المسيحية، وهو الأمر الذي أثبته مراسم دفن نجله الأكبر وديع في كنيسة معروفة ببيروت.

حيث تم تشييع جثمان نجله وديع من كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، الأحد الماضي.

كما أنه تزوج زوجته الأولى ماليشار، زواجا مدنيا في المحكمة الجعفرية، وليس على الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يؤكد أيضا ديانته المسيحية.

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