عيب روحي اتعلمي الإعلام.. مايا مرسي لإحدى المذيعات: ولادك هيتكسفوا من تاريخك

وجهت الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، رسالة ونقدا شديد، إلى إحدى الإعلاميات والبرنامج الذي تقدمه، متوجهة برسالة إلى المحطة الإعلامية التي تقدم هذا البرنامج على أنه نوع من الهزل الذي لا علاقة له بالإعلام، مؤكدة أن الاستمرار في عرض هذا البرنامج يعد إهانة للمرأة المصرية وهو أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن استمرار البرنامج يعني أن سياسة هذه المحطة هي إهانة المرأة المصرية.

مايا مرسي تنتقد إحدى المذيعات

ورفضت الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ذكر اسم المحطة واسم الإعلامية، واكتفت بالتعليق على المحتوى فقط، وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها توجه رسالة إلى إحدى الإعلاميات قائلة: رسالة إلي إحدى الإعلاميات على إحدى المحطات غير المصرية.. أرجو أن تتذكري أن تاريخك.. طبعا إذا كان هيكون عندك تاريخ أصلا.. هيشوفوا ولادك وأحفادك ولن يكونوا فخورين …..فالمحتوى على الفضاء الإلكتروني بصمة شخصية موجودة مدى الحياة".

وتابعت "مرسي": "إذا كان مجال دراستك هو الإعلام فأرجو أن تراجعي الكتب والمواثيق الإعلامية التي من الواضح أنك لم تسمعي بها من قبل؛ لأن ما تقدميه ليس له أي صلة بالإعلام الحقيقي.. عيب عليكي بجد وكفاية.. إعملي حساب إن إلي بيشاهد البرنامج إلي بتقدميه جيل بنات وأولاد..إنتي حرفيا بتهدى فكرة الاحترام بين الطرفين والشراكة".

محتوى غير هادف ولا علاقة بالإعلام

وأردفت: "لازم تعرفي وتتعلمي قبل ما تتطلعي تدينا دروس وتوجهي رسالتك للسيدة المصرية … بصراحة استحالة يكون ده برنامج حقيقي ده أكيد هيطلع برنامج مقالب في الآخر، عيب…الأفضل إنك تخرجي وتعلني إنك بتعملي برنامج ساخر وبتشتغلي على ترند وإنك لا تقدمي محتوى هادف أصلا".

واختتمت: وأتوجه إلي المحطة التليفزيونية التي تذيع هذا النوع من الهزل الذي لا علاقة له بالإعلام…وأقول لها إن الاستمرار في برامج تهين المرأة المصرية أمر غير مقبول..ولا خلاص نقول إن هي دي سياسة القناة "إهانة المرأة المصرية !!!!!!"

هل عند حضراتكم أي نوع من المتابعة والتقييم ولا عند حضراتكم متخصصين ترند فقط ونسيتوا الإعلام…تشويه العلاقة بين الزوج والزوجة ذنب لن يغفره لكم الأجيال القادمة

على فكرة أنا لم أذكر اسم الإعلامية لأن هيبقى صعب على أولادك يشوفوا المكتوب عنك بعد سنوات من الآن… لان زي ما قولتلك إلي بيتكتب في الفضاء الإلكتروني من خلال منصات التواصل الاجتماعي بصمة شخصية موجودة مدى الحياة.