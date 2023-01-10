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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة جنوب الوادى تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

أعلنت جامعة جنوب الوادى، عن تنظم مسابقة الأم المثالية لكل منتسبي جامعة جنوب الوادى من السيدات "أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإدارى، وأعضاء الخدمة المعاونة" بجميع الكليات فى قنا والغردقة والادارات المركزية والمستشفيات الجامعية.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، حرص الجامعة على الاحتفاء بالنماذج المتميزة التي تستحق التكريم وتقدير دور الأم المحورى في بناء الأسرة وتقديم العناصر النافعة للمجتمع.

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وأوضح رئيس الجامعة، أن شروط الفوز بالمسابقة تتضمن استيفاء المعايير للأم المثالية، والأم البديلة التي تكفل يتيم بلا مأوى او زوجة الأب التى قامت برعاية أبناء الزوج، والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة و متميز علميا أو فنياً أو رياضياً.

من جانبه أضاف الدكتور احمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه يتم استيفاء المستندات التالية من المتسابقات، وتشمل: صفحة عن قصة كفاح المتسابقة، وصور بطاقات الرقم القومي للأم والزوج والأبناء، وصورة شهادة الميلاد للأبناء، وصورة شهادة المؤهل الدراسي للأبناء، وصور شهادة وفاة الزوج للأرملة، وصورة قسيمة الزواج وصورة من التقارير الطبية للزوج المريض و استيفاء النموذج المرفق من اعلان المسابقة.

وأوضح نصارى، أنه من شروط التقدم للمسابقة ألا يقل سن الأم فى أول يناير 2023 م، عن خمسة وأربعين عاماً وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة وأن يكون جميع الأبناء من الحاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات.

و أشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن تسليم أوراق المتسابقات المشاركات إلى الكليات والإدارات التابعين لها يبدأ اعتبارا من 15 يناير وتسلم مجمعة إلى إدارة المشروعات البيئية فى موعد غايته 15 فبراير، وسيتم تكريم الفائزات ومنحهن جوائز مادية فى احتفالية تعد لهذا الغرض.

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