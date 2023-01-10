عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمغاغة شمال المنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمغاغة

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص وذلك تنفيذاَ لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة رصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

منافذ بيع متحركة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرى ملوي في المنيا

المنيا .. السدة الشتوية موسم خير ورزق كبير لصيد الأسماك |شاهد

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، حملات إزالة مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة منها 25 حالة بناء مخالف تعد علي أرض أملاك الدولة بقرية زاوية الجدامى وقرية اولاد الشيخ بمجلس قروى ميانة عباره عن بناء حائط بالبلوك الحجري والاسمنت وشدات خشبيه، و3 حالات بناء مخالف تعدى علي ارض زراعية بقرية دهمرو التابعة لمجلس قروى ميانه وقرية بنى خلف بمجلس قروى طنبدى وحى وسط المدينة عبارة عن حفر اساسات وحوائط بالبلوك الحجري والاسمنت وشدات خشبية.

كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية ابا من رصد حالة تعدى علي أرض زراعية عبارة عن حفر اساسات تمهيدا للبناء بالتعدي علي حرم مصرف الشيخ زياد بقرية العباسية، وتم علي الفور إزالة كافة حالات التعدي بالكامل في المهد وحتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين


.

المنيا محافظ المنيا املاك الدولة التعديات على الاراضي الزراعية مركز ومدينة مغاغة التعديات علي الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

قيد مبدئي.. فيفا يصدم كهربا قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لمدة عام.. شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

هتندم | مرتضى منصور يوجه رسالة شديدة لمحمد مصيلحي

شلل يضرب الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

غسلوا الورق.. توزيع أسئلة امتحان ممسوحة على طلاب ثانية إعدادي في القاهرة

موضوعات متعلقة

منافذ بيع متحركة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرى ملوي في المنيا

ترشيحاتنا

يحجبون أحداث العالم.. مذيع أمريكي يكشف أسرار الإعلام في الولايات المتحدة

أزمة التعويضات تتصاعد.. تحرك عاجل من بولندا ضد ألمانيا

البحرية الأمريكية تعترض طريق سفينة إيرانية متوجهة لدولة عربية

سقوط سوليدار.. روسيا توجه ضربة قوية لـ الجيش الأوكراني في دونيتسك

غسلوا الورق.. توزيع أسئلة امتحان ممسوحة على طلاب ثانية إعدادي في القاهرة

مدافع الفريق يعلن عودته للزمالك وقطع اعارته من سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكان أوروبي فى مصر.. مرشدة سياحية تكشف مزارا يسحب الطاقة السلبية|سعره رخيص

مقدم شخصية الملك أحمس في عرض تقدر: مسئولية كبيرة وبتول عرفة اكتشفتني

قلبنا محروق.. إطلالة صادمة لـ فيفي عبده على إنستجرام

جوزها جايبلها 100 ألف وردة.. مفاجأة رومانسية تهز السوشيال ميديا

فيديو

طلب تلاوة القران.. جورج وسوف يغنى أسماء الله الحسنى ويحفظ الأذان

بعد قضية المخدرات .. منتج مسلسل منة شلبى يكشف لأول مرة مصير العمل

الرسوم وغرامات المخالفين.. تفاصيل مشروع قانون صندوق الأسرة.. فيديو جراف

قلبنا محروق.. إطلالة صادمة لـ فيفي عبده على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ