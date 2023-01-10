إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمغاغة شمال المنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص وذلك تنفيذاَ لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة رصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، حملات إزالة مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة منها 25 حالة بناء مخالف تعد علي أرض أملاك الدولة بقرية زاوية الجدامى وقرية اولاد الشيخ بمجلس قروى ميانة عباره عن بناء حائط بالبلوك الحجري والاسمنت وشدات خشبيه، و3 حالات بناء مخالف تعدى علي ارض زراعية بقرية دهمرو التابعة لمجلس قروى ميانه وقرية بنى خلف بمجلس قروى طنبدى وحى وسط المدينة عبارة عن حفر اساسات وحوائط بالبلوك الحجري والاسمنت وشدات خشبية.

كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية ابا من رصد حالة تعدى علي أرض زراعية عبارة عن حفر اساسات تمهيدا للبناء بالتعدي علي حرم مصرف الشيخ زياد بقرية العباسية، وتم علي الفور إزالة كافة حالات التعدي بالكامل في المهد وحتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين



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