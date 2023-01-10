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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف بشارع الجمهورية ..وحملات مكثفة للنظافة بـ أبوقرقاص المنيا

رصف شارع الجمهورية
رصف شارع الجمهورية بأبوقرقاص

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في رصف واعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستكمال خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية ، ضمن الخطة الموحدة للعام المالي 2022 /2023 بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات ، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة .

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من جانبه، تفقد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أعمال رصف بشارع الجمهورية بمدينة أبوقرقاص ، مؤكدا ًعلى مواصلة الأعمال للانتهاء من التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من خدمات في قطاع الطرق والتي تمثل عصب التنمية لتعود بالنفع على المواطنين.

وفى سياق آخر ، تابع رئيس المركز جهود الوحدات القروية فى قطاع النظافة حيث نفذت الوحدة المحلية لقرية اتليدم حملة نظافة شملت طريق مصر اسوان الزراعي ومنطقة المعهد الازهري ومدرسة مصطفى التوني باتليدم وغرفة جمع القمامة والمخلفات الديروطية غرب وطريق اتليدم منشأة النصر والمدارس والعمارات السكنية وطريق الاكسان ، وتم رفع القمامة والمخلفات ونقلها إلى المقلب العام بالظهير الصحراوي الغربي بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وحرصا على سلامة وصحة المواطنين والحد من التلوث البيئي.

 

محافظ المنيا الحركة المرورية الطرق الرئيسية المظهر الحضاري والحفاظ

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