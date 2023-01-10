خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

كان قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، بتسريح فرق نادي الزمالك لكرة السلة "سيدات" مفاجئا للكثيرين، حيث لم يتوقع أحد أن تكون العقوبة إلى هذا الحد.

والمتتبع لفريق كرة السلة لنادي الزمالك فئة السيدات، سيجد تبريرات لعقوبة رئيس الزمالك، لكن فكرة تسريح الفريق لم تكن تخطر في خيال أي من الجماهير.

مهدد بالهبوط للدرجة الأدنى

ووفقا لجدول ترتيب دوري كرة السلة سيدات، جاء فريق الزمالك في المركز الـ 12 من أصل 16 فريق بالجدول.

ولم تفز سيدات سلة الزمالك خلال 12 مباراة سوى في 6 مباريات وخسرت في 6 آخرين، لتحتل مركزًا في مؤخرة الجدول، لتصبح مهددات بالهبوط.

وعلى النقيض تمكن المنافس والغريم التقليدي الأهلي، من الفوز في 9 مباريات محتلا المركز الثاني بعد سيدت سبورتينج أصحاب المركز الأول.

هزيمة كارثية من الأهلي

وما زاد الأزمة لدى لاعبات سلة الزمالك الهزيمة الثقيلة التي تعرضن لها من النادي الأهلي، الغريم التقليدي والمنافس الأبدي، إذ تعرضن لخسارة كبيرة بفارق نقاط تخطى الضعف.

وخسرت سيدات الزمالك من سيدات الأهلي، بنتيجة 122-52، في المباراة التي أقيمت على صالة الفريق الأحمر بالجزيرة أول أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري السوبر.

قرار رئيس الزمالك

وفي حديثه عن تسريح الفريق والاعتماد على فريق الشابات، قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك: “ما حدث في مباراة أول أمس لا يليق بتاريخ نادي الزمالك العريق، وفريق السلة للسيدات لم يكن على قدر المسؤولية، لهذا مجلس الإدارة بالنادي قرر إلغاء فريق كرة السلة بالنادي بعد هزيمته الكبيرة أمام الأهلي في بطولة دوري السوبر”.