عملية نوعية ضخمة.. إيران: اعتقال 13 عميلا لـ الموساد الإسرائيلي

قالت المخابرات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإيرانية اعتقلت ستة فرق تعمل لصالح الموساد في البلاد.

وأوضحت المخابرات الإيرانية، أنه تم تحديد 23 عنصرًا من قبل السلطات الإيرانية في محافظات طهران وأصفهان ويزد وغرب أذربيجان وجولستان وتم اعتقال 13 شخصًا كانوا في البلاد.

وأكدت أن شبكة الفرق يرأسها شخص يستخدم الاسم المستعار “سايروس”، يقيم في دولة أوروبية ويتواصل مع الإيرانيين عبر إنستجرام وواتس آب.

وقالت إن الموساد كان يحاول استغلال الاحتجاجات التي تجتاح إيران لاغتيال مسؤول عسكري وتنفيذ عدة عمليات تخريبية في المدن الكبرى.

واشارت إلي أن الشبكة حاولت نقل متفجرات كبيرة الحجم من الساحل الجنوبي لإيران.