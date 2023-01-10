توريد 150 الف طن قصب لمصنع أبوقرقاص المنيا الموسم الحالي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم زراعة نحو 25 فدان قصب بمحافظة المنيا الموسم الحالي، في إطار سعيها لاستلام نحو 7.7 مليون طن هذا الموسم وإنتاج مايقرب من 850 الف طن سكر .

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الثلاثة أشهر وأن إنتاج مصر من السكر يصل إلي 90% من الإستهلاك قائلا أن الاحتياطي سيرتفع خاصة مع استمرار عمليات توريد محصول القصب بالإضافة إلي بدء موسم حصاد بنجر السكر في فبراير المقبل.

من جانبه قال اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، أن الشركة تستهدف الحفاظ على معدلات التوريد في الحدود الأمنة بالرغم من تراجع المساحات المنزرعة إلي 235 ألف فدان هذا العام مقابل 248 ألف فدان خلال العام الماضي بواقع 13 ألف و500 فدانا.

وأوضح البديوي أنه يتم حاليُا تنفيذ خطة لرفع قدرات المصانع الإنتاجية بالإضافة إلي تطوير عمل المراجل البخارية التي تولد الطاقة المخصصة لتشغيل توربينات الطاقة للمصانع في ظل زيادة كميات الطاقة المستخدمة.

وقال المهندس علاء عثمان رئيس قطاعات مصانع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا ، انه من المتوقع توريد 4 آلاف فدان فقط لصالح المصنع .

ولفت عثمان إلي أن تراجع كميات توريد محصول القصب الموسم الحالي نتيجة قيام المزارعين بتوجيه أغلب إنتاجهم إلي العصارات ومصانع العسل حيث أنه يوجد في محافظة المنيا 129 عصارة المرخص منهم لا يتعدي عصارتين .

وتابع أن الكميات المستهدف استلامها من المزارعين خلال الموسم الجاري البالغة 4 آلاف فدان تبلغ كميتها 150 الف طن قصب يتم إنتاج منهم من 12 الي 15 الف طن سكر.

وأشار رئيس قطاعات مصانع سكر أبو قرقاص إلي أن ذلك حسب درجة الحلاوة الموجودة فى القصب المورد ، مشيرا إلي أنه يتم توريد صنفين من القصب ( س 9 ) و ( جيزة)