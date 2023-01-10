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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يجرى مناورات عسكرية مفاجئة قرب حدود لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مناورة مفاجئة قرب حدود لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انطلاق مناورة عسكرية مفاجئة شمالي البلاد، بالقرب من الحدود اللبنانية.

ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله أن قواته العسكرية ستجري تمرينا عسكريا مفاجئا شمالي البلاد، في منطقة إصبع الجليل الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

وأفاد البيان بأن المناورة العسكرية ستبدأ غدا الأربعاء لمدة ساعتين من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا فقط.

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وأشار إلى أن تلك المناورة العسكرية هي جزء قد تم التخطيط له باعتباره جزءا من برنامج التدريب العسكري للعام 2023.

وأضاف البيان العسكري أن المناورة ستشمل تدريبات عسكرية مكثفة من خلال إطلاق نيران مدفعية بالقرب من مزارع شبعا على الحدود اللبنانية، حيث يُسمع دوي انفجارات في المنطقة.

الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية إسرائيل لبنان الاحتلال الاسرائيلي

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