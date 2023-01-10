عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بين الماضى والحاضر .. سلوى عثمان تنشر صورا جديدا عبر فيس بوك

سلوى عثمان
سلوى عثمان

نشرت الفنانة سلوي عثمان مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت سلوي عثمان في الصور خلال اعمال قامت بيها في الماضي والان ، وعلقت علي الصور قائلة :" بين الماضي والحاضر ".


من ناحية يعرض للفنانة سلوي عثمان مسلسل الغرفة 207 والذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعي.

مسلسل الغرفة 207 من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وسلوي عثمان وناردين فرج ويوسف عثمان وكامل الباشا ومراد مكرم.

مسلسل الغرفة 207  تدور أحداث الغرفة 207  فى إطار 10 حلقات ، ومن المقرر أن يتم طرح حلقة أسبوعياً، بعدما طرحت حلقتين منه دفعة واحدة فى الأسبوع الأول من عرضه فقط .

العمل من المفترض أن تدور أحداثه فى مرسى مطروح فى السبعينيات، إلا أن المشاهد الداخلية تم تصويرها كاملة فى مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة .

 

سلوي عثمان التواصل الاجتماعي فيس بوك ريهام عبد الغفور مسلسل الغرفة 207

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

قيد مبدئي.. فيفا يصدم كهربا قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

لمدة عام.. شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين لشروعهم في سرقة تمثال للملك رمسيس الثاني بأسوان

ترشيحاتنا

ملتقى الجامع الأزهر يستنكر انتشار دعوات التحريض على تفكيك الأسرة

الكشف عن اتفاقية ساعدت مكارثي للفوز برئاسة النواب الأمريكي

خناقة في التعليقات| رضوى الشربيني وياسمين عز تحولان صفحة مسئولة لمعركة كلامية

الأهلي يكرر فوزه على الزمالك بدوري الكرة الطائرة

عقوبة المتورطين في سرقة تمثال رمسيس بأسوان.. تفاصيل

شائعة أم حقيقة؟.. إصابة الفنان عادل إمام بالزهايمر |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مشروبات تعالج الكحة الجافة.. تعرف عليها

بعد أزمتها بسبب الرجال..5 صور تثير الجدل لـ ياسمين عز قبل الشهرة

التوت الذهبى.. 7 فوائد خارقة لحبة الحرنكش.. تعرف عليها

عفريت امرأة داخل قصر تاريخي يرعب قرية هندية بأكملها

فيديو

معندناش وقت للدلع المرق.. بدرية طلبة تنتقد ياسمين عز

عايز القنوات تصور معايا..تفاصيل صادمة بحادث تخلص رجل من زوجته ..شاهد

تلاوة قرآن وزواج من مسلمة.. ما ديانة جورج وسوف الحقيقية؟ | فيديوجراف

للمرة الأولى.. الهلال الأحمر المصري تفتتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ