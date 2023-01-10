بين الماضى والحاضر .. سلوى عثمان تنشر صورا جديدا عبر فيس بوك

نشرت الفنانة سلوي عثمان مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت سلوي عثمان في الصور خلال اعمال قامت بيها في الماضي والان ، وعلقت علي الصور قائلة :" بين الماضي والحاضر ".



من ناحية يعرض للفنانة سلوي عثمان مسلسل الغرفة 207 والذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعي.

مسلسل الغرفة 207 من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وسلوي عثمان وناردين فرج ويوسف عثمان وكامل الباشا ومراد مكرم.

مسلسل الغرفة 207 تدور أحداث الغرفة 207 فى إطار 10 حلقات ، ومن المقرر أن يتم طرح حلقة أسبوعياً، بعدما طرحت حلقتين منه دفعة واحدة فى الأسبوع الأول من عرضه فقط .

العمل من المفترض أن تدور أحداثه فى مرسى مطروح فى السبعينيات، إلا أن المشاهد الداخلية تم تصويرها كاملة فى مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة .