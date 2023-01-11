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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نصفي الآخر.. زوجة راغب علامة تخطف الأنظار مع ابنها لؤي |شاهد

جيهان علامة ولؤي
جيهان علامة ولؤي راغب علامة

نشرت مصممة المجوهرات جيهان علّامة زوجة الفنان راغب علامة صورًا عبر حسابها الخاص على انستجرام ظهرت فيها برفقة ابنها “لؤي” في أحد الأماكن العامة.

وعلقت جيهان على الصور قائلة: "أسعد عيد ميلاد لنصفى الآخر لؤي أتمنى من الله أن يرزقك كل الأفراح والسعادة التي تقدّمها الحياة".

 

وعلي جانب آخر أحيا النجم اللبناني راغب علامة واحدة من أضخم سهرات رأس السنة 2023 من حيث الحضور من مختلف الجنسيات العربية وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.

وعلى مدى قرابة الساعتين اشعل علامة وصلات الغناء والرقص المتبادلة مع الجمهور على أغاني "سنين رايحة"، "نسيني الدنيا"، "أنا ما بهزرش"، "اللي باعنا" و"استمارة 6".. بالإضافة إلى  “ممكن أزعلك”، "تعاليلي".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبات.

 

IMG_٢٠٢٣٠١١٠_٢٢٥٣٢٦
IMG_٢٠٢٣٠١١٠_٢٢٥٣٢٦
لؤي راغب علامة جيهان علامة راغب علامة عيد ميلاد زوجة راغب علامة برفقة ابنها

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