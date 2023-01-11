عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أوستن بتلر يتغزل في سلمى حايك بحفل جولدن جلوب | صور

سلمى حايك وأوستن
سلمى حايك وأوستن بتلر

حرص أوستن بتلر بطل فيلم Elvis  على التقاط الصور مع الممثلة الشهيرة سلمى حايك قبل انطلاق حفل جولدن جلوب في نسخته الـ80، صباح اليوم. 

 

وحضرت سلمى حايك  التي تبلغ من العمر 56 عامًا، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بلوس أنجلوس، بإطلالة مثيرة، وتألقت باللون الفضي بفستان مكشوف. 

 

افتتح جيرود كارمايكل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، بالحديث عن لحظة اختياره كمقدم للحدث الفني السنوي، من قبل رابطة هوليوود للصحافة، لأنه من ذوي البشرة السمراء. 

 

وتطرق جيرود كارمايكل إلى أن رابطة هوليوود للصحافة ليست منظمة عنصرية، ولكن لم يكن لديهم أي عضو من ذوي البشرة السمراء حتى وفاة جورج فلويد. 

 

كان من الصعب قبول المهمة على جيرود كارمايكل، ولكنه لا يخجل من معالجة الأمور الحساسة ومواجهتها وجها لوجها بحسب قوله، وبدء مقدمته الافتتاحية بقول:" أنا هنا لأنني أسود". 

 

وقال جيرود كارمايكل إنه لم يصدق حينما هاتفه أحد المسئولين بالرابطة، وطلب منه تولي هذه المهمة. 

 

واعترف بأنه كان لديه شكوك حول تولي المهمة، لكنه وافق بعد ما أقنعه صديق له، خاصة حينما علم بأن راتبه سيكون 500 ألف دولار، وهو فرصة لا يمكن تفويتها، وقالها بطريقة ساخرة. 

 

جولدن جلوب حفل جولدن جلوب سلمى حايك إطلالة مثيرة لوس أنجلوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد فشل الزمالك التعاقد مع هذا اللاعب

الأهلي يجهز لمفاجآة جديدة في صفقة «يعقوبو».. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

موضوعات متعلقة

مقدم حفل جولدن جلوب: أنا هنا بسبب بشرتي السمراء | فيديو

جولدن جلوب.. أنجيلا باسيت تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Black Panther 2

بطلة House of the Dragon.. إيما دارسي بإطلالة دراكولا في حفل جولدن جلوب

ترشيحاتنا

المدعي العام في بيرو يفتح تحقيقًا ضد رئيسة البلاد.. تفاصيل

مدحت شلبي يوجه صدمة جديدة لـ كهربا

جولدن جلوب| كوينتا برونسون أفضل ممثلة تليفزيونية عن Abbott Elementary

أوستن بتلر يتغزل في سلمى حايك بحفل جولدن جلوب | صور

أبواب الخير.. علي جمعة يكشف عن فضل ركعتين من الليل

احذر الإفراط في شرب المياه المعدنية.. لهذه الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر الإفراط في شرب المياه المعدنية.. لهذه الأسباب

آنا دي أرماس وسيلينا جوميز ومارجو روبي.. نجمات هوليوود يتألقن بحفل جولدن جلوب|شاهد

سريع المفعول وبدون حرمان.. رجيم خارق يخلصك من الكرش للأبد

ماذا يحدث عند وضع بيض السمان على الشعر

فيديو

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ