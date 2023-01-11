أوستن بتلر يتغزل في سلمى حايك بحفل جولدن جلوب | صور

حرص أوستن بتلر بطل فيلم Elvis على التقاط الصور مع الممثلة الشهيرة سلمى حايك قبل انطلاق حفل جولدن جلوب في نسخته الـ80، صباح اليوم.

Salma Hayek and Austin Butler at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/NoJJqFocbi — Pop Crave (@PopCrave) January 11, 2023

وحضرت سلمى حايك التي تبلغ من العمر 56 عامًا، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بلوس أنجلوس، بإطلالة مثيرة، وتألقت باللون الفضي بفستان مكشوف.

افتتح جيرود كارمايكل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، بالحديث عن لحظة اختياره كمقدم للحدث الفني السنوي، من قبل رابطة هوليوود للصحافة، لأنه من ذوي البشرة السمراء.

وتطرق جيرود كارمايكل إلى أن رابطة هوليوود للصحافة ليست منظمة عنصرية، ولكن لم يكن لديهم أي عضو من ذوي البشرة السمراء حتى وفاة جورج فلويد.

كان من الصعب قبول المهمة على جيرود كارمايكل، ولكنه لا يخجل من معالجة الأمور الحساسة ومواجهتها وجها لوجها بحسب قوله، وبدء مقدمته الافتتاحية بقول:" أنا هنا لأنني أسود".

وقال جيرود كارمايكل إنه لم يصدق حينما هاتفه أحد المسئولين بالرابطة، وطلب منه تولي هذه المهمة.

واعترف بأنه كان لديه شكوك حول تولي المهمة، لكنه وافق بعد ما أقنعه صديق له، خاصة حينما علم بأن راتبه سيكون 500 ألف دولار، وهو فرصة لا يمكن تفويتها، وقالها بطريقة ساخرة.