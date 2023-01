جولدن جلوب| كوينتا برونسون أفضل ممثلة تليفزيونية عن Abbott Elementary

حصدت الممثلة كوينتا برونسون جائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل Abbott Elementary، متفوقة على جينا أورتيجا وسيلينا جوميز وجين سمارت.

وشكرت كوينتا برونسون أسرتها ومساعديها على وصولها لهذه اللحظة، ودعمها، رغم أنها فتاة سمراء البشرة، وأسرتها التي كانت تراسلها أثناء إلقائها كلمة الفوز.

ترشيحات جولدن جلوب

أفضل ممثل في عمل قصير

تارون إيجرتون, Black Bird

كولين فيرث, The Staircase

أندرو جارفيلد, Under the Banner of Heaven

إيفان بيترز, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

سباستيان ستان, Pam and Tommy



أفضل ممثلة في عمل قصير

جيسيكا تشاستين, George and Tammy

جوليا جارنر, Inventing Anna

ليلي جيمس, Pam and Tommy

جوليا روبرت, Gaslit

أماندا سايفريد, The Dropout

أفضل ممثل مساعد في عمل قصير

موراي أبراهام , The White Lotus

دومسنال جليسون , The Patient

سيث روجن, Pam and Tommy

أفضل ممثلة مساعدة في عمل قصير

جينيفر كوليدج, The White Lotus

كلير دانس, Fleishman Is in Trouble

ديزي إجار جونز, Under the Banner of Heaven

نيسي ناش بيتس, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

أوبري بلازا, The White Lotus

أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقى

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Wednesday

أفضل ممثل في عمل كوميدي

دونالد جلوفر, Atlanta

بيل هادر, Barry

ستيف مارتن, Only Murders in the Building

مارتن شورت, Only Murders in the Building

جيريمي ألين وايت, The Bear



أفضل ممثلة في عمل كوميدي

كوينتا برونسون Abbott Elementary

كالي كوكو The Flight Attendant

سيلينا جوميزOnly Murders in the Building

جينا أورتيجا Wednesday

جين سمارت Hacks