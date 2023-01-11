جولدن جلوب| كوينتا برونسون أفضل ممثلة تليفزيونية عن Abbott Elementary

حصدت الممثلة كوينتا برونسون جائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل Abbott Elementary، متفوقة على جينا أورتيجا وسيلينا جوميز وجين سمارت.
وشكرت كوينتا برونسون أسرتها ومساعديها على وصولها لهذه اللحظة، ودعمها، رغم أنها فتاة سمراء البشرة، وأسرتها التي كانت تراسلها أثناء إلقائها كلمة الفوز.
ترشيحات جولدن جلوب
أفضل ممثل في عمل قصير
تارون إيجرتون, Black Bird
كولين فيرث, The Staircase
أندرو جارفيلد, Under the Banner of Heaven
إيفان بيترز, Monster: The Jeffrey Dahmer Story
سباستيان ستان, Pam and Tommy
أفضل ممثلة في عمل قصير
جيسيكا تشاستين, George and Tammy
جوليا جارنر, Inventing Anna
ليلي جيمس, Pam and Tommy
جوليا روبرت, Gaslit
أماندا سايفريد, The Dropout
أفضل ممثل مساعد في عمل قصير
موراي أبراهام , The White Lotus
دومسنال جليسون , The Patient
سيث روجن, Pam and Tommy
أفضل ممثلة مساعدة في عمل قصير
جينيفر كوليدج, The White Lotus
كلير دانس, Fleishman Is in Trouble
ديزي إجار جونز, Under the Banner of Heaven
نيسي ناش بيتس, Monster: The Jeffrey Dahmer Story
أوبري بلازا, The White Lotus
أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقى
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
Wednesday
أفضل ممثل في عمل كوميدي
دونالد جلوفر, Atlanta
بيل هادر, Barry
ستيف مارتن, Only Murders in the Building
مارتن شورت, Only Murders in the Building
جيريمي ألين وايت, The Bear
أفضل ممثلة في عمل كوميدي
كوينتا برونسون Abbott Elementary
كالي كوكو The Flight Attendant
سيلينا جوميزOnly Murders in the Building
جينا أورتيجا Wednesday
جين سمارت Hacks