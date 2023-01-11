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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جولدن جلوب| كوينتا برونسون أفضل ممثلة تليفزيونية عن Abbott Elementary

كوينتا برينسون
كوينتا برينسون

حصدت الممثلة كوينتا برونسون جائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل Abbott Elementary، متفوقة على جينا أورتيجا وسيلينا جوميز وجين سمارت. 

 

وشكرت كوينتا برونسون أسرتها ومساعديها على وصولها لهذه اللحظة، ودعمها، رغم أنها فتاة سمراء البشرة، وأسرتها التي كانت تراسلها أثناء إلقائها كلمة الفوز. 

 

ترشيحات جولدن جلوب 

 

أفضل ممثل في عمل قصير

تارون إيجرتون, Black Bird

كولين فيرث, The Staircase

أندرو جارفيلد, Under the Banner of Heaven

إيفان بيترز, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

سباستيان ستان, Pam and Tommy
 

أفضل ممثلة في عمل قصير 

جيسيكا تشاستين, George and Tammy

جوليا جارنر, Inventing Anna

ليلي جيمس, Pam and Tommy

جوليا روبرت, Gaslit

أماندا سايفريد, The Dropout 

 

أفضل ممثل مساعد في عمل قصير

موراي أبراهام , The White Lotus

دومسنال جليسون , The Patient

سيث روجن, Pam and Tommy

 

أفضل ممثلة مساعدة في عمل قصير 

جينيفر كوليدج, The White Lotus

كلير دانس, Fleishman Is in Trouble

ديزي إجار جونز, Under the Banner of Heaven

نيسي ناش بيتس, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

أوبري بلازا, The White Lotus

 

أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقى 

Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
Wednesday

 

أفضل ممثل في عمل كوميدي

دونالد جلوفر, Atlanta

بيل هادر, Barry

ستيف مارتن, Only Murders in the Building

مارتن شورت, Only Murders in the Building
جيريمي ألين وايت, The Bear
 

أفضل ممثلة في عمل كوميدي

كوينتا برونسون Abbott Elementary

كالي كوكو The Flight Attendant

سيلينا جوميزOnly Murders in the Building

جينا أورتيجا Wednesday

جين سمارت Hacks

جولدن جلوب سيلينا جوميز جينا أورتيجا أفضل ممثلة جوائز جولدن جلوب

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جولدن جلوب| كوينتا برونسون أفضل ممثلة تليفزيونية عن Abbott Elementary

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