جولدن جلوب| كولين فاريل وميشيل يوه أفضل ممثلين في أفلام كوميدية

حصد كل من الممثل كولين فاريل على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل في فيلم كوميدي عن بطولة فيلم The Banshees of Inisherin فيما نالت زميلته ميشيل يوه جائزة أفضل ممثلة في نفس الفئة عن Everything Everywhere All at Once.

ميشيل يوه

وفازت الممثلة أنجيلا باسيت بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Black Panther: Wakanda Forever منذ قليل.

وحصد الممثل كي هوي كوان جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Everything Everywhere All at Once، المرشح بقوة لنيل الكثير من الجوائز هذا العام.

وعبّر كي هوي كوان عن سعادته للفوز بهذه الجائزة، ووجه الشكر لفريق عمل فيلمه المرشح أيضا لنيل جائزة أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي.