زيندايا تغيب عن تسلم جائزة أفضل ممثلة في حفل جوائز جولدن جلوب

غابت الممثلة الشابة زيندايا عن حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، رغم حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن بطولة مسلسل Euphoria.

وعلّق مقدم حفل جولدن جلوب بشكل ساخر على إعادة توم كروز جوائزه الثلاث إلى رابطة هوليوود للصحافة، قبل تقديم جائزة زيندايا.

ودخلت النجمة الشابة زيندايا التاريخ بترشحها كأصغر منتجة ضمن قوائم جوائز إيمي التليفزيونية عن مسلسلها الشهير Euphoria.

زيندايا التي تبلغ من العمر 25 عامًا، هي الآن أصغر امرأة يتم ترشيحها كمنتجة لنيل جوائز الإيمي، بالإضافة إلى كونها أصغر مرشحة ضمن قوائم الأفضل تمثيليا للمرة الثانية.

مسلسل Euphoria الذي تقوم ببطولته زيندايا وقدم منه موسمين حققا نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وكان من بين المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.