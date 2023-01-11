شهادات الـ25% توجه ضربة قاسية للسوق السوداء.. وهذا سعر الدولار اليوم في البنوك

وجهت الشهادات ذات العائد 25% ضربة قاسية لأسعار الدولار في السوق الموازي.

اقتربت أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي من سعر صرف الدولار في البنوك على الرغم من الارتفاع المحدود في سعر الدولار بالبنوك المصرية، حيث إن أسعار الدولار اليوم في السوق الموازية شهدت تراجعًا كبيرًا على أثر طرح شهادة الـ25%.

تحويل الدولار لشراء الشهادات

من جانبه قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن إصدار الشهادات ذات العائدة 25% أدى إلى تهافت من قام بالمضاربة والخسارة على سرعة تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات.

وقال عدد من الخبراء إن رفع سعر الفائدة أصاب السوق السوداء للعملات الأجنبية بحالة من الشلل التام مع عروض كثيفة للبيع دون أدنى طلب شراء مما أدى لانخفاض السعر الموازي ليبدأ في الاقتراب من السعر الرسمي.

أسعار صرف الدولاراليوم الأربعاء 11-1-2023، مقابل الجنيه المصري شهدت استقرارًا نسبيًا عقب ارتفاع أمس والذي سجّل 11 قرشًا تقريبًا.. وكانت أسعار الدولار في البنوك قد شهدت ارتفاعًا 2.35 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وعالميًا، ورغم ارتفاع الدولار، إلا أنه كان قريبًا من أدنى مستوياته في سبعة أشهر، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجّل سعر الدولار اليوم 27.45 جنيه للشراء، و27.50 للبيع، وهو أقل سعر لصرف الدولار في البنوك.

وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر صرف الدولار اليوم 27.56 جنيه للشراء، و 27.66 جنيه للبيع ، وفي البنك المصري الخليجي سجل 27.60 جنيه للشراء ، و 27.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سجّل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول مقابل الجنيه المصري 27.60 جنيه للشراء و27.70 جنيه للبيع

سجّل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري 27.60 جنيه للشراء و27.70 جنيه للبيع اليوم في بنوك: “بلوم، قناة السويس، المصرف المتحدة، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني” 27.60 جنيه للشراء و27.70 جنيه للبيع.