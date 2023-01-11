في حاجة غلط.. لو فاتورة الكهرباء 9 جنيهات رغم استهلاكك| اعرف السبب

هناك عدة أسباب وراء صدور فاتورة استهلاك الكهرباء بقيمة 9 جنيهات فقط رغم وجود استهلاك لدى المشترك.

يستعرض صدى البلد أبرز هذه الأسباب وهى عدم تمكن القارئ من تسجيل قراءة العداد بسبب عدم تواجد المشترك، أو خطأ بشركة توزيع الكهرباء أثناء إصدار الفواتير.

الخطوات التى يجب اتباعها عند إصدار فاتورة بقيمة 9 جنيهات رغم وجود إستهلاك

-فى حالة صدور فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات ولديك استهلاك - اطلب الكعب من محصل شركة الكهرباء .

- قارن بين القراءة الموجودة بالعداد والقراءة الموجودة فى خانة "حالية" بالفاتورة.

-صور عداد الكهرباء بواسطة الهاتف المحمول واحتفظ بالصورة.



-توجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقدم بطلب الاطلاع على صورة العداد لنفس الشهر الخاص بقيمة الفاتورة.

- فى حالة وجود كميات استهلاك أكبر من قيمة الفاتورة الـ9 جنيهات الموجود بصورة العداد التى تم إلتقاطها -اطلب تغيير الفاتورة.

-فى حالة ثبات العداد عند قراءة معينة اطلب فحص العداد.

الاستمرار فى سداد فواتير استهلاك بأقل من معدلات الاستهلاك الخاصة بك تعرضك لتراكم المديونية عليك بمبالغ كبيرة .

ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق تسجيل قراءة العداد بنفسك والاستعلام عن فاتورة الكهرباء كل شهر.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء

أتاحت وزارة الكهرباء، عددًا من الخدمات للتسهيل على المواطنين، منها تسجيل قراءة العدادات إلكترونيا من خلال المنصة الإلكترونية للقطاع كى يتثى للمواطنين تسجيل قراءة عداد الكهرباء وتحديدًا خلال الأيام الأولى من كل شهر حيث يتم تسجيل القراءة شهريًا من بداية الشهر حتى يوم 20 من الشهر ذاته مع مراعاة تثبيت موعد

ويقدم "صدى البلد" لقرائه، كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء دون الحاجة لزيارة الكشاف.

1- تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك من هذا الرابط .

2 - تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

أ : بعد تسجيل الدخول إلى الموقع يتم إنشاء حساب عليه، وبالمثل أيضا على التطبيق، ثم نقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعميل المطلوبة، وهي: (الإيميل – رقم التليفون المحمول – الرقم القومي).

ب : بعد تسجيل بيانات الحساب الشخصي، تقوم بإدخال بيانات العداد ومن الممكن الاكتفاء بتسجيل الرقم المسجل على إيصال الكهرباء الشهرى مع الحرص على تحديد اسم مكان خاص ومميز للعداد، على سبيل المثال (عداد البيت – عداد العيادة).

ج: كل شهر في نفس الموعد سوف يصل إليك تنبيه على الإيميل الخاص بك الذي سجلت به على الموقع بأنه قد بدأت فترة التسجيل قراءة العداد، كما ستصل إليك فاتورة الكهرباء أيضا على الإيميل بانتظام.

3: يمكن أيضًا تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص بوزارة الكهرباء رقم 121 ، وإبلاغ القراءة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

،يمكن للمواطنين فى المناطق التابعة لشركات توزيع الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم إلكترونيًا من خلال الدخول على رابط الشركة التابع لها وهم 9 شركات.

ويمكن التسجيل للاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال ذلك الرابط وإدخال البيانات المطلوبة عبر هذا الرابط http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx



أو الدخول على الرابط الخاص بكل شركة من شركات التوزيع التسعة وهي:-

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء http://www.sdedc.net/ar/Fatora

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء https://electricalexback.ahram.org.eg/front/UI/Front/BillQuery.aspx

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء http://www.ndedco.gov.eg/Fatora.aspx

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء https://www.bedc.gov.eg/

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء http://www.ncedc.gov.eg/Req_Search.aspx

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء http://www.scedc.com.eg/Security/LoginCustomer.aspx

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

http://ueedc.com/ueed/

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم

1- قم باختيار المحافظة التى تسكن فيها، مثل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء سوهاج أو أى محافظة أخرى.

2- قم باختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى.

3- اكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

4- قم بالضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضهما بالسهم يمين "فاتورة سابقة" والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال "فاتورة تالية".

5- إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيحا وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

6- يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من جديد.