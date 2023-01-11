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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حرفتك مستقبلك.. مبادرة لتعليم المهن مجانا| تفاصيل

تعليم الحرف
تعليم الحرف

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "حرفتك مستقبلك.. مبادرة لتعليم المهن مجانا".


وقال محمود صبحي مؤسس ومنسق عام مبادرة حرفتك مستقبلك: "بدأنا هذه المبادرة منذ سنة، أحب المشاركة الشعبية وأنا رجل إيجابي في المجتمع حيث أقابل شباب كُثر وأسألهم عن رأيهم في تعلم حرفة أو صنعة مفيدة عند الدراسة، وقال بعضهم إنهم يرغبون في تعلم المهن لكن الدورات غالية الثمن ولا تقدم فائدة كبيرة". 


وأضاف: "شاب في بداية حياته لو أراد أن يتعلم حرفة فإنه سيكون ملزما بدفع مبلغ مالي كبير، ومن هنا جاءت فكرة المبادرة وستكون بالمجان، وأعلنتها عبر صفحتي وعرضتها على المقربين مني، وأعلنت أنني سأعلم الحلاقة مجانا، وجاءني عدد كبير بواقع 15 شاب، من الصعب عليّ تعليمهم الحلاقة، وبالتالي فأنا أحتاج مكان، وطلبت المساعدة من بعض الجهات حتى أحصل على مكان أكبر، لكن طلبي قوبل بالرفض". 


وأكمل : "ذهبت إلى سنتر تعليمي بجوار المحل وعرضت المبادرة على صاحب السنتر، صاحب القاعة لم يكن مصدقا أنني قد أنفذ هذه المبادرة مجانا، وعندما تأكد من أن المبادرة مجانية ساهم معنا وطلب مني عدم دفع الإيجار مجانا".

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