عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مستريح الاستثمار العقارى ينصب على مواطنين في 7 ملايين جنيه بالإسكندرية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 أشخاص) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة والتى أسفرت عن قيام (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية ) .. بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى  مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم .. مما مكنه من                  الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (6,8 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها .

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.​

وزارة الداخلية الأموال العامة الاستثمار العقارى جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتروا بسرعة نزل 520 جنيهًا| تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

بعد انتهاء عيد الميلاد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

الأمر لا يحتاج إلى شرح.. فيفا يصدم محمود كهربا

نجم الزمالك يُفجر مفاجأة مدوية بشأن عمر كمال عبد الواحد

خشية الفتك بها.. فتاة تحاول القفز من بلكونة عمارة في طنطا |شاهد

ترشيحاتنا

احذر بالاسماء .. أدوية تظهر إيجابية تعاطي المخدرات تعرف عليها

هذه الهواتف تفقد دعم واتساب إلى الأبد.. إليك القائمة الكاملة

شوبير لمسؤولي الكرة: يجب الاقتداء بما يحدث في الدوريات العالمية

الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 11_1_2023| فيديو

سعر الدولار في البنوك الآن.. اعرف التفاصيل

روشتة من الشيخ الشعراوي لعلاج مشاكل الحياة.. استمع لها وأرح قلبك وعقلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة اختيار مي عمر من أجمل نساء العالم.. وتفوقها على ملكة جمال إسرائيل

عشبة سحرية تساعد في حمايتك من فقر الدم وأمراض القلب

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2023 |فيديو وصور

أقوى من الفيتامينات لتعزيز مناعتك.. خلط قشور هذه الفاكهة الخارقة مع العسل

فيديو

بيض السمان متوفر بوزارة الزراعة بـ 80 قرشا

عملته ازاي؟ رد فعل عادل إمام على تقديم أحمد شاكر لـ فريد الأطرش

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ